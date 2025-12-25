“놀이부터 치유까지”…청주시, 산림~도심 잇는 ‘가족여가벨트’ 속도 낸다

충북 청주시가 도심과 산림을 잇는 가족여가·체류관광에 나선다.

시는 동남권 일대를 산림휴양과 치유공간부터 도심 속 놀이와 체험 공간까지 아우르는 일명 ‘가족여가벨트’를 조성한다고 25일 밝혔다. 숲에서 체류형 휴양과 야영을 하고 도심 여가시설을 유기적으로 연계해 가족 친화적인 체류관광 생태계를 구축한다는 구상이다.

충북 청주시 미원면 옥화자연휴양림 숲 속 놀이터. 청주시 제공

우선 미원면 옥화자연휴양림은 1995년 개장 이후 청주의 대표 산림휴양 거점으로 자리 잡았다. 시는 트리하우스와 캠핑하우스 등 숙박시설을 확충하고 황톳길, 쉼터, 주차타워 등 편의시설을 보강해 사계절 체류형 산림휴양지로 재정비했다. 또 높이 5m, 길이 333m 규모의 ‘옥화 짚트랙’이 내년 3월 정식 개장을 앞두고 있다. 인근 ‘옥화 치유의 숲’에서는 숲 명상, 한방온열 치유 등 다양한 산림치유 프로그램을 운영할 예정이다.

상당구 낭성면 삼산리에 들어서는 ‘코베아 캠핑랜드’는 14만㎡ 부지에 538억 원을 투입해 조성되는 전국 최대 규모 복합 캠핑장으로 꼽힌다. 캠핑장 166곳, 카라반존, 캐빈, 물놀이시설, 야외공연장, 어린이놀이터 등 다양한 가족형 여가시설을 갖춘다. 여기에 지난해 매입한 ‘동보원’은 ‘미원 별빛 자연휴양림’으로 새롭게 문을 연다.

도심권에는 명암관망탑과 명암유원지가 시민 복합문화공간으로 재편된다. 명암관망탑은 청년 창업 공간, 시민 작품 전시실, 가족쉼터 등을 갖춘 복합문화공간으로 새롭게 단장해 2027년 준공을 목표로 하고 있다. 명암유원지는 대관람차, 전기레저보트, 음악분수, 야외공연장 등을 갖춘 민간투자사업으로 추진될 예정이다.

충북 청주시 상당구 낭성면 삼산리에 들어서는 코베아 캠핑랜드 조감도. 청주시 제공

충북 청주시 상당구 명암동 명암유원지 야간 전경. 청주시 제공

청주랜드 제1전시관은 공공형 실내놀이터로 꾸미고 숲속놀이터와 탄소중립체험관이 새롭게 들어선다. 무장애 놀이공간과 청각 체험형 콘텐츠도 도입해 열린관광지로 변모한다. 또 명암유원지생태공원은 숲 속 쉼터, 야생초화원, 친수공간 등을 갖춘 친환경 쉼의 공간으로 조성한다. 어린이 국민체육센터는 다목적체육관, 실내물놀이터, VR스포츠실 등을 갖춘 가족형 체육시설로 조성한다.

이범석 청주시장은 “동남권 가족여가벨트는 청주가 자연과 도심을 아우르는 생활여가 도시로 도약하기 위한 핵심 기반”이라며 “누구나 일상 속 행복을 높이고 청주가 머무르고 싶은 체류형 관광도시로 성장할 수 있게 역량을 집중하겠다”고 말했다.