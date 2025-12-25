MC몽, 불륜설 거듭 부인 "차가원 회장 가정에 충실"

래펌 겸 프로듀서 MC몽이 자신이 공동 대표를 맡았던 원헌드레드 차가원 회장과 불륜설을 거듭 부인하고 나섰다.

MC몽은 24일 자신의 틱톡 계정을 통한 라이브 방송에서 "차 회장은 가정에 충실한 친구"라면서 이렇게 밝혔다.

래퍼 MC몽. 뉴시스

차 회장을 만날 때는 늘 가수들과 함께였다고 설명한 MC몽은 "기사가 나갔을 때 이미 BPM, 원헌드레드 아티스트가 모두 웃었을 것이다. 이런 조작이 가능한 나라가 안 됐으면 좋겠다"고 토로했다.

차 회장과 무척 많이 싸웠다며 "저는 연예인 편이었고, 그 친구는 회사에 대한 개념으로 굉장히 보수적이었다"고 설명했다. 이어 커져 가는 회사에 대한 욕심을 부리지 않고 가수들이 더 성장했으면 하는 바람으로 퇴사했다고 부연했다.

차 회장과 2023년 원헌드레드를 설립하고 공동 대표를 맡아오던 MC몽은 지난 7월 원헌드레드를 떠났다.

MC몽은 이와 함께 차 회장과 어떠한 소송도 진행하고 있지 않다고 했다.

그는 "(기사에서 언급된) 120억원은 주식 양수도 계약에서 남은 차액으로, 내가 갚을 수 있는 능력이 된다. 마치 빚이 있는 것처럼 기사가 나갔는데, 그러면 재산 압류가 들어왔어야 하지 않나. 나는 차 회장과 어떠한 소송도 하고 있지 않다"고 강조했다.

또 차 회장으로부터 돈을 받았다는 의혹 제기에 대해선 이체 내역 일부를 공개하며 반박했다.

MC몽은 "그건 은행 계좌에 다 나온다. 내가 증명하겠다. (내가) 차 회장에게 보낸 내역을 (차 회장의) 삼촌에게 보냈는데, 그분이 언론사에 내역을 잘못 보낸 것"이라고 했다.

그러면서 "저는 차 회장을 응원하고, 아직도 응원한다. 지금도 통화하고, 좋은 아이디어가 있으면 얘기한다"고도 했다.

불륜설을 최초 보도한 매체와도 추가 대화를 나눴고, 이후 또 다른 보도는 없다는 걸 확인했다면서 "가짜 조작범은 제가 반드시 찾아낼 것"이라고 덧붙였다.

앞서 전날 인터넷 매체 '더팩트'는 MC몽과 유부녀인 차 회장이 수년간 부적절한 관계를 맺어왔다고 주장했다.

MC몽은 그러자 "더팩트와 (해당 보도 내용 제보자로 추정되는) 차 회장의 친인척 차모씨를 고소한다"며 관련 보도 내용을 부인했다. 해당 매체가 보도한 MC몽과 차 회장이 나눈 카카오톡 대화 내용에 대해선 자신이 차씨로부터 협박을 받고 조작해서 보낸 것이라고 했다. 원헌드레드 역시 관련 보도는 사실이 아니라고 일축했다.

<뉴시스>