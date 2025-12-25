국장 승진자 절반이 여성…강원도, 2026년 1월 1일자 정기인사 단행

강원도는 2026년 1월 1일자로 정기인사를 단행했다고 25일 밝혔다.

이번 인사는 민선 8기 도정 성과를 바탕으로 기존 핵심 정책의 연속성을 유지하는 한편, 미래산업 추진력과 현안 대응 역량을 강화하는 데 중점을 두고 실행력을 갖춘 인재를 전략적으로 배치했다.

강원도청 전경. 강원도 제공

특히 국장급 승진자 6명 가운데 절반인 3명이 여성이다. 여성 국장은 총 9명에 이르러 도정 사상 최다를 기록했다. 민선 8기 출범 당시 3명과 비교해 3배 규모로 확대됐다.

또 양구부군수에 도정 사상 최초 부이사관급(3급) 여성 부단체장을 임명하는 등 성별에 관계 없이 역량과 전문성을 중심으로 한 인사를 통해 도정 핵심 보직 전반에서 여성 리더십을 강화했다.

아울러 기술직 공무원의 보직 기회를 확대하고 동해안권 해양관광 활성화를 위해 도정 사상 최초로 수산직렬인 이동희 해양수산국장을 관광국장으로 임명하는 등 직렬 간 칸막이를 허물고 협업 중심의 조직 운영을 추진할 방침이다.

이번 정기인사의 주요 내용은 다음과 같다. 산업국장 심원섭, 복지보건국장 박송림, 농정국장 박형철, 관광국장 이동희, 해양수산국장 남진우, 미래산업국장 박유식, 지역소멸대응정책관 전희선을 임명했다.

특별자치국장 조영호, 국제협력관 김정남, 정책기획관 탁연미, 감사위원회 사무국장 한영선, 강원인재원 RISE센터장 김미숙을 승진 임용했다. 강원연구원 연구위원 문영준, 이창우, 국장급 장기교육 김권종, 김주용, 이형찬, 정해숙, 최우홍을 발령했다.

과장급 인사 또한 미래산업 육성, 민생경제 활성화, 강원특별법 개정 등 주요 현안을 차질 없이 추진할 수 있도록 업무 전문성과 추진 역량을 고려해 적재적소에 배치했다.

도 관계자는 “이번 정기인사는 민선 8기 주요 정책의 완성도를 높이는 데 중점을 두고 이뤄졌다”며 “정책 성과가 현장에서 구체적으로 나타날 수 있도록 행정 역량을 집중하겠다”고 말했다.