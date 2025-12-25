트럼프, 성탄절 어린이들과 통화…"나쁜 산타 막을게"

미국 도널드 트럼프 대통령이 크리스마스 이브인 24일(현지시간) 어린이들과 통화하면서 "나쁜 산타"가 미국으로 들어오지 못하도록 하겠다고 다짐했다.



크리스마스를 앞두고 미국 대통령이나 그 배우자가 미국 곳곳의 어린이들과 전화로 얘기를 나누고 전세계의 미군 가족에게 인사하는 것은 수십년 된 전통이다.

미국 도널드 트럼프 대통령.

특히 크리스마스 이브에 북미항공우주사령부(NORAD)가 운영하는 'NORAD 산타 추적 핫라인' 전화를 거쳐 이런 통화가 이뤄지는 때가 자주 있다.



NORAD는 70년째 크리스마스 이브에 이 핫라인을 운영하면서 선물을 전해주러 오는 '산타클로스의 현재 위치'를 문의하는 어린이들을 응대하고 있다.



AP통신, CNN 방송 등 미국 주요 언론매체들에 따르면 트럼프 대통령과 그의 부인인 멜라니아 트럼프는 이날 플로리다주 팜비치 소재 마러라고 클럽에서 이 핫라인을 거쳐 어린이들과 10여차례 통화했다.



트럼프 대통령은 오클라호마주에 사는 10세 어린이와 얘기를 나누면서 "산타는 매우 착한 사람"이라면서 "우리 나라에 나쁜 산타는 들어오지 못하도록 하려고 한다"고 말했다.



그는 노스캐롤라이나주에 사는 8세 어린이가 만약 산타를 위해 쿠키를 안 남겨두면 산타가 화를 내느냐는 질문에 "그렇지는 않겠지만, 산타가 매우 실망할 것 같다"고 말했다.



트럼프 대통령은 캔자스주에 사는 8세 소녀에게 산타 선물로 무엇을 받고 싶으냐고 물었다가 "음, 석탄은 싫어요"라는 답이 돌아오자 "'깨끗하고 아름다운 석탄' 말이니?"라고 웃으며 답했다.



트럼프 대통령은 미국 내 탄광 산업 살리기를 추진하겠다고 공약하면서 '아름다운 석탄', '깨끗한 석탄' 등 표현을 즐겨 써왔다.



펜실베이니아에 사는 5세 어린이에게는 "우리는 펜실베이니아에서 압승했다. 그래서 나는 펜실베이니아를 아주 좋아한다"고 말하기도 했다.



그는 어린이들과 통화 도중 "하루 종일 하면 좋겠다"며 통화가 끝나면 중국, 러시아, 우크라이나 등 현안을 다뤄야만 하는 데에 아쉬움을 나타냈다.



이날 어린이들과의 통화를 끝낸 직후 트럼프 대통령은 소셜 미디어 트루스소셜에 글을 올려 "모두에게 메리 크리스마스"라며 "우리 나라를 파괴하기 위해 온갖 짓을 하고 있지만 처참하게 실패하고 있는 급진 좌파 쓰레기들"에게도 성탄 인사를 보낸다고 말했다.



트럼프 대통령은 과거에도 크리스마스를 앞두고 낸 메시지 등을 통해 정치적 반대자들에 대한 비판 메시지를 전한 적이 있다.



대통령 당선자 시절이던 작년에는 "급진 좌파 정신병자들에게 메리 크리스마스"라는 글을 올렸다.



그는 1차 임기 첫 해인 2017년 크리스마스 이브 때는 연방수사국(FBI) 국장 직무대행을 맡고 있던 앤드루 맥케이브 부국장을 비난하는 게시물을 트위터(현 X)에 올리기도 했다.

