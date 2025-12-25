경찰, 통일교 UPF 전 회장 소환해 13시간 정치인 유착 조사…핵심 증거 떠오른 TM 문건

세계평화통일가정연합(통일교)의 정치인 금품수수 의혹을 수사 중인 경찰이 통일교와 정치인들의 연결고리 역할을 한 의혹을 받는 송모 전 천주평화연합(UPF) 회장에 대한 장시간 조사를 진행하면서 수사가 다른 정치인까지 확대될 가능성이 제기되고 있다. 특히 경찰이 확보한 일명 ‘TM(True Mother·참어머니) 특별보고’ 문건에도 다수 정치인들의 이름이 거론된 것으로 전해졌다.

25일 경찰에 따르면 경찰청 국가수사본부 특별수사전담팀은 전날 송 전 회장 조사를 오전 10시부터 오후 11시30분까지 13시간30분 동안 진행했다. 송 전 회장은 정치자금법 위반 등 혐의로 피의자 신분으로 입건됐다. 송 전 회장은 통일교 산하 UPF 회장을 비롯해 세계평화국회의원연합(IAPP), 남북통일운동국민연합, 세계평화터널재단 등의 단체장을 역임했다. 이들 단체는 다양한 행사에 정치인들을 초청했는데 송 전 회장이 정치인들을 연결해주는 통로 역할을 했다는 의혹을 받고 있다.

금품수수 의혹을 받는 더불어민주당 임종성 전 의원과 미래통합당(국민의힘 전신) 김규환 전 의원(대한석탄공사 사장)은 UPF가 개최한 ‘2018 아시아·태평양 서밋’ 행사에 참여한 사실이 알려졌다. 이들은 이 행사에서 축사를 하기도 했는데, 통일교 측으로부터 3000만원의 현금을 받은 혐의로 경찰에 피의자 입건된 상태다. 임 전 의원은 2020년 한국 IAPP 공동의장을 맡은 것으로 알려졌다. IAPP는 세계 국회의원들이 교류하는 연맹이다.

민주당 전재수 의원(전 해양수산부 장관)도 2018~2020년 남북통일운동국민연합의 행사에 참석한 사실이 드러났다. 경찰은 전 의원의 자택, 사무실 등을 압수수색하는 과정에서 통일교 관련 행사 축전을 발견하기도 했다. 전 의원은 통일교 측으로부터 2000만원과 불가리 시계 1점 등을 받은 혐의를 받는다.

경찰은 송 전 회장 조사를 통해 정치인 행사 참여 경위와 이를 토대로 금품수수가 이뤄졌는지 등을 추궁한 것으로 전해졌다. 특히 통일교 행사에 직·간접적으로 참석한 정치인들이 다수여서 수사가 확대될 수 있다는 전망도 나온다.

경찰이 확보한 TM 특별보고 문건도 새로운 핵심 증거로 떠올랐다. 이 문건은 윤영호 전 통일교 세계본부장, 송 전 회장 등 통일교 핵심간부들이 한학자 총재에 보고하는 형식으로 2017년 8월부터 2023년 3월까지 3000페이지 규모의 분량인 것으로 전해졌다. 보고서에는 정치권 인사들의 통일교 관련 동향 등이 적혀 있었다. 전 의원의 경우 7차례, 임 전 의원은 19차례, 김 전 의원은 29차례 언급됐다. 경찰은 관련 참고인·피의자 조사에서 해당 자료에 적힌 상황들을 대조해가며 사실 관계를 확인하는 중이다.

2017~2022년 문건에는 문재인정부 인물들도 거론된 것으로 나타났다. 2019년 1월11일 보고서에는 “청와대 국정상황실장, 제1부속실장과 함께 만나기로 했다”는 내용이 담겼다. 당시 국정상황실장이었던 민주당 윤건영 의원은 이와 관련해 라디오 인터뷰에서 “오래된 일이라 제가 다시 살펴봐야 되겠지만 과거도 그렇고 현재도 그렇고 (윤 전 본부장을) 전혀 알지 못하는 분”이라고 해명했다.