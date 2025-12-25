“겨울 제철 맥주, 올해는 어떤 맛?”…삿포로맥주, ‘삿포로 겨울이야기’ 팝업 매장 오픈

삿포로맥주의 한국 공식 수입사인 엠즈베버리지는 삿포로맥주의 겨울 한정판 맥주인 ‘삿포로 겨울이야기(이하 겨울이야기)’의 편의점 미니 팝업을 오는 2026년 2월까지 오픈해 진행한다고 25일 밝혔다.

이번 겨울이야기의 미니 팝업은 서울 주요 상권에 위치한 편의점 ‘CU 건대 로데오점’, ‘GS25 성수공원점’, ‘세븐일레븐 챌린지 스토어점’, ‘이마트24 을지로 3가점’ 등에서 열린다. 해당 매장은 겨울이야기의 포스터와 겨울을 연상하게 하는 이미지로 꾸며진다.

특히 시음행사가 진행되는 매장에서는 올해 제품에서만 느낄 수 있는 특별한 맛과 향도 경험해볼 수 있다. 겨울이야기는 그해 선정한 가장 좋은 맥아와 홉을 사용해 매년 다른 레시피로 만드는 겨울 제철 맥주다. 올해는 체코 사츠산 최고급 파인 아로마 홉을 대폭 증량해 풍미를 강화했다.

겨울이야기는 1988년 론칭 이후 매년 완판을 기록하며 일본 대표 겨울 맥주로 자리매김했다. 지난 2015년 첫 국내 출시 당시에도 두 달 만에 전체 수량의 90% 이상 출고를 기록한 바 있다. 일본과 한국에서만 정식 출시가 이뤄지고 있어 매년 화제를 모으고 있다.

한편 삿포로맥주는 올해 신제품 출시와 함께 적극적인 마케팅 활동으로 상승세를 이어가고 있다. 지난 6월 출시한 ‘삿포로 생맥주 70’에 이어 겨울이야기도 필코노미(감성소비) 트렌드와 한정제품이라는 특수성에 주목받고 있다.

특히 서울 을지로 핫플레이스 간빠진새에서 진행하는 팝업 매장으로 2030세대 소비자 공략에 나서고 있다. 전용잔에 담긴 겨울이야기를 매장에서만 맛볼 수 있는 특별한 안주 세트 메뉴와 함께 판매한다.

삿포로맥주 관계자는 “겨울에만 맛볼 수 있는 겨울 한정 맥주 삿포로 겨울이야기의 특별함을 보다 편하게 만나보실 수 있도록 서울 주요 상권 지역 편의점에서 미니 팝업을 운영한다”라고 전했다.