광주 기초단체장 가운데 누가 하위 20%에 포함될까

광주지역 기초 단체장 가운데 누가 하위 20%에 포함될까?

더불어민주당이 기초 단체장 현역 선출직을 대상으로 하위 20%를 평가하는 대상에 누가 포함될지에 관심이 모아지고 있다.

25일 민주당 광주시당 등에 따르면 민주당 소속 광주 기초 단체장은 문인 북구청장과 임택 동구청장·김이강 서구청장·김병내 남구청장, 박병규 광산구청장 등 5명이다. 문인 청장은 광주시장에 도전하고 나머지 4명은 재선 또는 3선을 준비하고 있다. 4명 가운데 하위 20%에 단 한명이 포함된다.

현역 선출직 평가 결과가 광주 구청장 선거의 주요 변수로 작용하고 있다. 평가 하위 20%에 포함될 경우 경선 과정에서 감점받게 돼 사실상 공천 경쟁에서 불리하게 된다. 역대 선거에서도 하위 20%에 포함된 인사들이 출마를 포기할 만큼 파급력이 컸다.

현재 광주시의원 가운데 7명가량이 구청장 출마를 실제 준비 중이거나 출마를 검토하는 후보군으로 거론되고 있다. 이들 가운데 일부가 불법당원 의혹이나 하위 평가에 연루될 경우 후보군 재편이 불가피하다는 분석이 나온다.

중앙당은 불법당원 모집 인원을 기준으로 한 징계 기준과 대상자를 각 시·도당에 하달해 관련 의심 사례에 대한 소명 및 징계 절차에 착수했다.

광주시당은 구체적인 징계 대상자의 면면을 공개하지 않고 있지만, 광주 지역에서는 불법당원 모집 의심 대상에 현직 구청장 1명(중앙당 징계)과 시의원 4명(시당 징계)이 포함된 것으로 알려지면서 정치권의 긴장감이 높아지고 있다.

징계 대상으로 거론되는 인사들 가운데에는 내년 지방선거에서 도전하는 현직 단체장과 체급을 올려 구청장직에 도전하는 시의원들도 포함돼 주목된다.

불법당원 모집이 사실로 확정될 경우 중징계는 물론 경선 참여 자체가 제한될 가능성도 있어, 징계 수위에 따라 공천 경쟁력에 직접적인 영향을 받을 수 있다는 관측이 나온다.

불법당원 의혹 대상자 중 일부가 하위 평가 대상까지 포함될 경우 이른바 이중 리스크에 직면하게 된다.

광주 지역 정치권에서는 이러한 상황이 기초단체장 선거 판세를 더욱 복잡하게 만들 것으로 보고 있다.

지역 정치권 관계자는 “민주당 경선이 사실상 본선으로 인식되는 광주에서 징계 여부와 현역 평가 결과는 당락을 좌우하는 결정적 변수”라며 “불법당원 징계 결과는 현직 단체장이 유리한 구도를 형성하고 있는 현 상황에서 결정타가 될 수 있다”고 전망했다.