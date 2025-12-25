“오빠 나는 연인 사이에”…충북도 공문에 담긴 ‘연애 문자’ [수민이가 궁금해요]

충청북도 도지사 직인이 찍힌 공식 공문에 사적 문구가 삽입돼 논란이 일고 있다.

25일 충북도 등에 따르면 도는 전날 내년도 스마트 축산장비 패키지 보급 사업과 관련한 공문을 도내 11개 시·군에 배포했다.

문제가 된 공문에는 사업 변동 사항을 알리는 내용이 담겨 있었는데, 하단의 ‘붙임’ 부분에 사업과 동떨어진 연인 간의 대화 내용이 적혀 있었다.

사적 연애고민이 담긴 채로 발송된 충청북도 공문. 연합뉴스

작성자는 “오빠 나는 연인 사이에 집에 잘 들어갔는지는 서로 알고 잠드는 게 맞는다고 생각하는데 오빠는 아닌 거 같아. 오빠의 연애 가치관은 아닐지 몰라도 나한텐 이게 중요한 부분이고, 연애할 때뿐만 아니라 결혼해서도 중요하다고 생각해”라는 내용이 담겼다.

이어 “그래서 앞으로도 난 이 문제로 스트레스 받을 거 같아 내가 전에도 오빠한테 노력해 달라고 얘기했던 부분이고 또 얘기한다고 크게 달라지진 않을 거라고 생각해 내가 내려놔 보려고 노력했는데 그게 많이 힘드네”라는 문구로 마무리됐다.

충북도는 이에 대해 시스템상의 문제였다고 해명했다.

공문 작성 과정에서 담당자가 메신저로 보내기 위해 작성해둔 개인 메시지가 복사된 상태로 문서에 붙여졌는데, 글자가 흰색으로 처리돼 전자문서상에서는 보이지 않았기 때문에 결재 과정에서 걸러지지 않았다는 것이다.

충북도 관계자는 “이런 불미스러운 일이 발생하게 돼 유감스럽게 생각하고 있다”며 “재발 방지를 위해 직원들의 근태 관리를 점검하고, 전산 시스템으로 유사 상황을 걸러낼 수 있는 방안도 강구하겠다”고 말했다.