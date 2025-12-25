백악관, ‘베네수 돈줄’ 원유 격리 총력전

미군에 지시… ‘봉쇄’ 표현 사용 안 해

美언론 “지상공격 가능성 감소 시사”

미국 백악관이 미군에 향후 최소 2개월간 베네수엘라 원유에 대한 ‘격리’ 조치를 시행하는 데에 총력을 쏟으라는 지시를 내렸다.



24일(현지시간) 로이터통신 보도에 따르면 한 백악관 관계자는 “군사적 선택지가 있지만, 일단 경제적 압박을 사용하는 것이 백악관의 목표”라고 설명했다. 미국 정부가 현재로써는 베네수엘라 원유 수출 차단 등에 더 관심이 많다는 점을 드러낸 모양새다.

도널드 트럼프 미국 대통령. AFP연합뉴스

이 백악관 관계자가 군사 용어로 받아들여질 수 있는 ‘봉쇄’가 아니라 ‘격리’라는 표현을 쓴 점은 1962년 쿠바 미사일 위기 당시의 용어 사용과 마찬가지로, 비군사적 선택지라는 점을 강조하려는 의도로 풀이된다.



뉴스위크는 “미군이 2개월간 석유 봉쇄에 초점을 맞춘다”며 “백악관의 지시는 적어도 당분간은 베네수엘라 지상 공격 가능성이 작아졌다는 것을 시사한다”고 평가했다.



이런 가운데 미국 해안경비대가 지난 21일 카리브해에서 베네수엘라로 향하던 제재 대상 유조선 ‘벨라 1호’를 검문해 나포하려고 시도했으나, 전문인력 부족 등으로 실패하고 이 선박이 대서양으로 도주하는 일이 벌어졌다. 미군이 헬리콥터에서 특수부대원들을 강하시켜 승선시키는 등의 방법으로 이 유조선을 나포하려면 단 2개밖에 없는 ‘해양안보대응팀’이라고 불리는 전문가팀을 동원해야 했다고 로이터통신은 설명했다.



블룸버그통신은 이 유조선이 베네수엘라 방향으로 돌아오지는 않을 것으로 미 정부 관계자들이 예상하며, 해안경비대가 벨라 1호 추격을 포기하지는 않았다고 전했다.



트럼프 행정부는 베네수엘라 주변 수역을 오가는 유조선들에 대한 검문을 강화해 니콜라스 마두로 정권에 대한 압박 수위를 높이고 있다. 앞서 미군은 베네수엘라로 향하던 유조선을 2차례 나포한 바 있다.