[이코노 브리핑] ETF 정보도 비교공시시스템서 확인 가능 외

ETF 정보도 비교공시시스템서 확인 가능

앞으로 상장지수펀드(ETF)의 상품별 수익률과 수수료율 같은 핵심 정보를 금융상품 비교공시시스템에서 한눈에 확인할 수 있게 된다. 금융감독원은 25일 금융권 협회들과 함께 소비자가 금융상품 정보를 쉽고 정확하게 파악할 수 있도록 한 비교공시시스템 개선 계획을 발표했다. 이에 그간 통합연금포털에서 제공되지 않았던 ETF의 연평균 수익률과 수수료율 정보가 새롭게 반영돼 공시된다.

산업재해 비용 부당특약 과징금 상향 조정

산업재해 관련 비용을 수급사업자에게 전가하는부당한 특약을 하는 원사업자에게 부과하는 과징금을 높인다. 공정거래위원회는 25일 이 같은 내용의 ‘하도급법 위반사업자에 대한 과징금 부과기준에 관한 고시’를 개정해 26일부터 시행한다고 밝혔다. 개정안에는 하도급법 위반사업자에 대한 과징금 금액은 하도급대금, 위반금액 비율 및 위반행위의 중대성에 따른 부과기준율에 따라 산정된다는 내용이 담겼다.

오락실 큰손 30대, 1인당 2만6077원 썼다

오락실이 대형화 추세를 보이며 올해 1인당 이용금액이 2만원을 넘어섰다. 25일 KB국민카드가 올해 1~11월 오락실 카드 이용금액을 분석한 결과 1인당 이용금액이 2만4105원으로 나타났다. 지난해보다 22.5% 증가한 수치다. 연령별로는 30대가 2만6077원을 지출해 20대(2만4316원)를 제치고 ‘큰손’임을 입증했다. 방문객 비중은 20대(52%)가 과반을 차지했으나 이용금액은 30대가 더 컸던 것이다.