[재미로 보는 오늘의 운세] 12월 26일 (금요일) 오늘 재수 없는 띠는?

96년생: 자신의 의지로 차단하는 건 어려운 일이다. 84년생: 흥분되는 마음을 안정시켜라. 72년생: 취미와 일상생활이 명확하게 구분하자. 60년생: 이 순간부터가 시작이라고 생각하라. 48년생: 다음을 생각할 수 있는 지혜가 필요하다. 36년생: 밖을 나가도 마음이 편치 않구나.

97년생: 낙상의 위험이 많다는 사실을 잊지 마라. 85년생: 전기전자 휴대폰점 운전대리업은 광고에 성과 있다. 73년생: 본분을 잃지 않고 꾸준히 밀고 나가자. 61년생: 일에 방심하거나 마음놓지 마라. 49년생: 화려한 모습보다는 수수한 모습이 좋다. 37년생: 갈등이 골이 깊어지는 운이다.

98년생: 시간이 지나면 그릇된 것으로 평가받을 수 있다. 86년생: 이득을 보고 나니 느긋하다. 74년생: 여성은 바라는 것을 얻을 수 있다. 62년생: 오늘은 이득은 생길 듯하다. 50년생: 상대가 나를 헤아리지 못한다. 38년생: 극단적인 대립은 피하자.

99년생: 몸은 편하지만 마음은 그다지 편하지 않다. 87년생: 금전 과다지출을 조심해야 한다. 75년생: 고생만 하고 보람이 없다. 63년생: 일에 충실해야 손실이 없다. 51년생: 일관성이 없으면 아무런 소용이 없다. 39년생: 버릴 것은 버리고 취할 것은 취한다.

00년생 가까운 사이일수록 거래하지 마라. 88년생: 사람들의 도움을 사양하지 마라. 76년생: 의류업 학원업 가구업은 광고에 성과가 있다. 64년생: 참을 줄도 알아야 한다. 52년생: 매사에 조심하는 것이 이롭다. 40년생: 힘만 드니 가슴이 답답하다. 28년생: 급할수록 차분히 판단해야 된다.

01년생 뚫리듯 막혔던 일이 풀려나갈 운. 89년생: 동료간에 사소한 일인데 신경이 쓰인다. 77년생: 많은 노력과 희생이 필요한 법이다. 65년생: 인간관계에 도에 지나친 것은 곤란하다. 53년생: 좋을 때도 있고 나쁠 때도 있다. 41년생: 지금 움직이는 것은 악재로 변한다. 29년생: 일에 기력만 떨어지고 고생만 하게 된다.

02년생 남의 일에 나서지 마라. 90년생: 주변 사람들이 나를 도와준다. 78년생: 동북방에서 금전을 구하라. 66년생: 자신의 마음을 다스리는 신경쓰자. 54년생: 일에 필요 이상으로 매달린다. 42년생: 가족과친지에 경사가있다. 30년생: 직접 눈으로 확인한 후 움직여야 탈이 없다.

03년생 걷기운동이 필요함. 91년생: 새것이 행운을 가져다준다. 79년생: 금융업 건설업 부동산업은 광고에 성과가 있다. 67년생: 이성권은 행동으로 옮기길 바란다. 55년생: 문서나 관재수을 조심하자. 43년생: 북쪽이 불리하니 이동하지 말자. 31년생: 좋은 약은 먹기에 쓰다는 말의 참뜻을 헤아려라.

04년생 작은 변화도 소홀히 넘기지 마라. 92년생: 생각지 않던 즐거운 일이 생긴다. 80년생: 한 귀로 듣고 한 귀로 흘려 버려라. 68년생: 힘든 일이 있을 때에는 상사와 의논하자. 56년생: 새로운 일을 시작하는 운이다. 44년생: 내실을 기하는 것이 좋다. 32년생: 미비한 곳을 보완하는 날이다.

05년생 지금은 관망하고 때를 기다려야 함. 93년생: 창의성을 발휘하여 새로운 것에 도전해봐라. 81년생: 시간적인 여유가 없는 운이다. 69년생: 선배나 윗사람의 충고를 귀담아 듣자. 57년생: 이성은 적당히 유지하는 것이 좋다. 45년생: 와병중인 사람은 병세가 차츰 호전된다. 33년생: 헌신하거나 보여주는 것은 위험행위임을 인지하라.

06년생 애정 및 인간관계에 부딪힘이 많다. 94년생: 이동하면 마음이 안정된다. 82년생: 외적인 것만 중요하게 생각말자. 70년생: 단순한 정보교환이 큰 도움을 준다. 58년생: 앞으로 나서기보다는 조금 뒤로 물러나자. 46년생: 지친 몸을 기댈 곳은 없구나. 34년생: 자신감을 가지고 다가서면 성공할 수 있다.

95년생: 지금은 현상유지가 최선이다. 83년생: 절망적인 상황에서도 희망이 감추어져 있다.71년생: 그동안 미진했던 일들이 풀린다. 59년생: 자신의 본분만 잘 지키자. 47년생: 마음이 불안할 때는 일단 피하자. 35년생: 몸에 좋은 것도 과하면 건강을 해친다.

백운철학원