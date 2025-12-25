‘용문학원 명예이사장’ 현정은 회장 母 김문희 여사 별세… 향년 97세

현정은 현대그룹 회장의 모친 김문희 용문학원 명예이사장이 지난 24일 오후 11시쯤 노환으로 별세했다고 현대그룹이 25일 밝혔다. 향년 97세.

김 이사장은 1928년 경북 포항에서 고(故) 김용주 전남방직 창업주의 딸로 태어나 이화여대 영문학과를 졸업하고 국제정치학 대학원 과정을 마쳤다. 1966년 재단법인 겸산학원과 강문고를 인수한 뒤 용문학원으로 재단을 키웠다. 1998년부터 2017년까지 이사장을 지내며 사재 1000억원 이상을 출연해 명문 사학으로 성장시켰다.

1970~80년대에는 사단법인 전문직여성한국연맹, 한국여성유권자연맹, 한국걸스카우트연맹 등 주요 단체장을 역임하며 여성·청소년 활동에 힘썼다. 2005년 임당장학문화재단을 설립해 장학사업을 이어갔고, 청소년선도 유공 국민훈장 동백장 등을 받았다. 고 현영원 전 현대상선 회장과의 사이에 4녀를 뒀고, 고 김창성 전 경총 회장과 김무성 전 새누리당 대표가 동생이다. 빈소는 신촌세브란스병원 장례식장 특1호실, 발인은 27일 오전 7시 20분이며 장지는 천안공원묘원이다.