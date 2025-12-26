홈파티 간편식부터 떡국까지… ‘맛있는 연말연시’

이마트와 롯데마트가 연말연시를 맞아 밀키트·스테이크·떡국 재료 등 먹거리 할인전에 나섰다.
이마트는 26~31일 일주일간 피코크 밀키트와 키친델리의 모임용 즉석 조리 먹거리들을 최대 30% 저렴한 가격에 판매한다. 피코크 밀키트 3종(부채살 큐브 찹스테이크·청양버터 바지락 술찜·새우듬뿍 감바스)을 1개 구매 시 정상가 대비 20% 할인, 2개 이상 구매 시 30% 할인된 가격에 선보인다.
또한 ‘미국산·호주산 스테이크’ 기획전을 열고 미국산 소고기(부채·살치살·꽃갈비살)와 호주산 양고기(프렌치랙·숄더랙)를 31일까지 신세계포인트 적립 시 30% 할인가에 판매한다.
롯데슈퍼는 ‘떡국’ 재료와 연말 홈파티용 먹거리를 할인가에 내놓았다. 31일과 1월 1일 이틀간 ‘한우 1등급 국거리용(100g·냉장)’을 엘포인트 회원 대상으로 40% 할인된 가격에 제공한다. 25~31일 ‘우정본가 국내산 떡국떡(1kg)’과 ‘우정본가 쫄깃한 쌀 떡국떡(1kg)’을 각각 5990원과 2990원에 판매하고, 떡국에 곁들이기 좋은 ‘성경 재래식 가루김(70g)’은 4990원에 내놓는다.
새해 떡국 재료 외에도 연말 홈파티를 계획하는 고객 대상으로 등심, 치킨, 연어, 과일 등 주요 홈파티 먹거리를 할인 가격에 판매한다.