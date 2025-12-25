李대통령 “국민 일상에 온기·희망 닿도록 최선”

SNS에 성탄절 메시지 올려

서울 명동성당 미사 참석도

이재명 대통령은 성탄절인 25일 “다가오는 새해 국민 여러분 모두의 일상에 따뜻한 온기와 희망이 닿을 수 있도록 최선을 다하겠다”고 밝혔다.

이 대통령은 이날 페이스북에 올린 성탄절 메시지를 통해 “매년 돌아오는 날이지만 오늘만큼은 조금 더 행복하시길, 사랑하는 이들과 눈을 마주하고 웃으며 즐거운 시간을 보내시길 바란다”고 썼다. 이어 “누군가에게는 위로가 되고, 누군가에게는 쉼이 되며, 또 누군가에게는 내일을 살아갈 용기가 되는 귀한 성탄이길 두 손 모아 기도한다”고도 덧붙였다.

두손 모은 대통령 부부 이재명 대통령과 김혜경 여사가 25일 서울 명동성당에서 열린 성탄 미사에 참석해 기도하고 있다. 미사에는 정순택 서울대교구장과 구요비 총대리주교, 조성풍 주임신부와 일반신도 1000여명이 함께했다. 대통령실 제공

이 대통령은 성탄절의 의미에 대해 “가장 낮고 어두운 곳에서 태어나, 고통받고 아픈 이들과 평생을 함께하신 예수 그리스도를 떠올린다”면서 “그분의 삶이야말로 우리가 기억해야 할 진정한 성탄의 의미가 아닐까 생각한다”고 적었다.

이 대통령은 이날 오전 김혜경 여사와 함께 인천 해인교회 성탄 예배에 참석했다. 해인교회는 이 대통령이 국회의원일 당시 지역구였던 계양구에 있는 작은 교회로 1986년 노동자들이 돈을 모아 설립한 민중교회다. 교인 중에는 노숙인, 가정폭력 피해자 등 소외계층이 많으며 노숙인 쉼터 등 여러 지역사회 사업을 하며 우리 사회에서 소외된 이들에게 온기를 전달하고 있는 따뜻한 곳이라고 대통령실은 전했다. 김남준 대통령실 대변인은 서면 브리핑을 통해 “이번 일정은 성탄의 본래 의미를 되새기고, 종교를 넘어 국민 모두에게 위로와 희망의 메시지를 전하는 동시에, 사회적 통합의 가치를 되짚기 위한 취지에서 마련됐다”고 소개했다.

이 대통령 내외는 예배를 마친 뒤 교회 인근에 있는 노틀담수녀원을 방문했다. 노틀담수녀원도 장애인 복지관과 교육 시설 운영을 통해 소외계층의 재활과 자립을 돕고 있는 곳이다. 이후 서울 명동대성당을 찾아 성탄 미사를 봉헌했다. 정순택 서울대교구장과 구요비 총대리주교, 조성풍 주임신부 및 신도 1000여명이 참석한 가운데 열린 미사에는 강훈식 대통령 비서실장, 전성환 경청통합수석 등도 동행했다.

더불어민주당 정청래 대표가 25일 경기 용인시 수지구 새에덴교회를 찾아 도종환 시인의 시 ‘흔들리며 피는 꽃’을 읊으며 “올 한 해 이렇게 흔들리면서 눈물 젖으면서 어려움을 겪은 것은 훌훌 털어버리시라”라고 말했다. 왼쪽부터 정 대표, 이언주 최고위원, 한민수 당대표 비서실장. 연합뉴스

여야 대표는 전날 2박3일간의 필리버스터 정국을 마무리하고 각각 교회를 방문해 성탄 예배에 참석했다.

국민의힘 장동혁 대표가 25일 서울 서초구 사랑의교회에서 열린 예배에 참석한 뒤 “예수님께서 모든 것을 밝히기 위해 이 땅에 온 것처럼 우리 정치도 어두운 곳을 밝히는 정치가 되어야 한다”고 했다. 왼쪽부터 국민의힘 조은희 의원, 장 대표, 신동욱 의원. 연합뉴스

더불어민주당 정청래 대표는 경기 용인시 새에덴교회를 찾아 “오늘은 가장 낮은 곳에서 하늘에 영광, 땅에는 평화, 복음의 빛을 전하기 위해서 오신 아기 예수가 탄생한 날”이라며 “오늘 사랑으로 이 땅에 오신 우리 아기 주 예수 탄생을 축복하고 여러분의 가정에 그리고 믿음에 하나님의 은총이 함께하기를 바란다”고 말했다. 그는 도종환 시인의 시 ‘흔들리며 피는 꽃’을 읊으며 “올 한 해 이렇게 흔들리면서 눈물 젖으면서 어려움을 겪은 것은 훌훌 털어버리시라”고 했다.

국민의힘 장동혁 대표는 서울 서초구 사랑의교회에서 예배를 드린 뒤 “성탄절의 진정한 의미는 희생”이라며 “예수께서는 어두운 곳을 밝히고 낮은 자들을 위로하기 위해 이 땅에 오셨다”고 말했다. 장 대표는 “우리 정치도 어두운 곳을 밝히고 낮은 곳을 높여 어려운 사람들의 눈물을 닦아줄 수 있기를 기도했다”고 덧붙였다.