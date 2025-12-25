아침 최저 -17도… 26일 ‘최강 한파’ 닥친다

서울시, 수도 계량기 ‘동파 경계’ 발령

성탄절이 지나자마자 최강 한파가 닥치겠다. 중부지방과 전북동부·경북권 중심으로 아침 기온이 -10도 아래로 떨어지겠다.

25일 기상청에 따르면 이날 오후 9시를 기해 전국 대부분 지역에 한파특보가 발효됐다. 경기 연천·포천·가평·파주와 강원 철원·양구평지·인제평지·강원중부산지, 충북 제천, 경북 북동산지엔 한파경보가, 서울을 포함한 그외 대부분엔 한파주의보가 내려졌다. 북서쪽에서 찬 공기가 남하해 금요일인 26일·토요일인 27일 아침 기온은 평년보다 2∼7도 낮아 전국 대부분이 영하권에 들겠다. 26일 예상 아침 최저기온은 -17∼-3도, 27일은 -16∼-3도다. 경기북동부와 강원내륙·산지, 충북북부, 경북북부의 경우 아침 기온이 -15도 안팎까지 내려갈 것으로 예상된다.

서울 전역에 한파특보가 내려진 25일 서울 영등포구 여의도한강공원 인근 한강변에 고드름이 얼어붙어 있다. 이재문 기자

서울시는 26일 오전 9시부터 올겨울 첫 수도계량기 ‘동파 경계’ 단계를 발령한다. 4단계 ‘동파예보제’ 중 3단계에 해당한다. 방풍창이 없는 복도식 아파트와 공사 현장은 수도계량기함이 외부에 직접 노출돼 동파 발생 가능성이 높은 만큼, 계량기함에 보온재를 설치하는 등 사전 예방 조치를 할 필요가 있겠다.

이런 가운데 충남서해안·전남동부는 26일 이른 새벽까지, 전라권서부는 오전까지, 제주도는 오후까지 비나 눈이 오겠다.