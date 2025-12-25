韓·美 보란 듯… 8700t급 핵잠 과시한 김정은

건조 현장 지도… 실물 첫 공개

金 “韓 핵잠 반드시 대응할 위협”

신형 대공 미사일도 시험 발사

북한이 신형 핵추진잠수함(핵잠) 건조 현장과 새롭게 개발하고 있는 수중 무기들을 공개했다.



북한 관영 조선중앙통신은 25일 김정은 국무위원장이 8700t급 핵동력 전략유도탄 잠수함 건조사업을 현지 지도했다고 보도했다. 통신에 따르면, 김 위원장은 북한이 새로 건조하는 핵잠에 대해 “우리가 도달한 전쟁억제능력에 대하여 우리 자신과 지어(심지어) 적들까지도 더욱 확신하게 만드는 사변적인 중대 변화”, “핵전쟁억제력의 중대한 구성 부분”이라고 평가했다.

전체 모습 전격 공개 북한 노동당 기관지 노동신문이 25일 김정은 국무위원장이 현지지도를 했다며 건조 중인 8700t급 핵추진잠수함의 전체 모습을 처음으로 공개했다. 김 위원장은 핵잠을 “핵전쟁억제력의 중대한 구성 부분”이라고 평가하고, 한국의 핵잠 도입 추진에 대해서는 “반드시 대응해야 할 위협”으로 규정했다. 평양=노동신문뉴스1

북한은 지난 3월 핵동력 전략유도탄 잠수함 건조가 추진되고 있다고 공개한 바 있다. 당시 북한은 동체 하단부만 보도했는데 이번에는 전체를 공개했다. 건조 중인 핵잠의 배수량이 8700t급이라고 언급한 것도 처음이다. 김 위원장의 핵잠 건조 시찰 보도는 한·미가 핵추진잠수함을 위한 별도 협정 추진에 합의했다는 소식이 전해진 다음 날 나왔다는 점도 주목된다. 한국보다 더 큰 핵잠을 더 빨리 만들 수 있다는 점을 부각하면서 핵 억제력을 과시하려는 의도로 해석된다.



김 위원장은 한국과 미국의 핵잠 건조 계획을 ‘위협’으로 간주하며 “우리는 그것을 우리 국가의 안전과 해상 주권을 엄중히 침해하는 공격적인 행위로, 반드시 대응해야 할 안전 위협으로 간주한다”고 밝혔다. 북한의 핵동력 전략유도탄 잠수함은 핵탄두를 장착한 잠수함발사탄도미사일(SLBM)을 탑재할 것으로 보인다. 한국의 핵잠은 재래식 무기를 장착한다. 김 위원장은 “적이 두려워하지 않을 수 없는 핵무력 구성으로 국가의 영구적인 평화환경과 절대적 안전을 보장하려는 우리 당과 공화국 정부의 결심은 불변할 것”이라며 비핵화 거부 입장을 거듭 밝혔다.



통신은 또 지난 24일 김 위원장이 참관한 가운데 신형 고공 장거리 반항공(대공) 미사일 시험 발사를 진행했다며 “200㎞ 계선의 가상 고공 목표를 명중소멸했다”고 보도했다. 우리 군은 이날 “(24일) 오후 5시쯤 함경남도 선덕 일대에서 동해 해상으로 발사된 지대공 미사일로 추정되는 수 발을 포착했다”고 밝혔다.