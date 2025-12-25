佛 우체국 사이버 공격 배후에 친러 해커그룹

친러시아 성향 해커그룹이 최근 발생한 프랑스 우체국 해킹 사건의 배후를 자처했다고 현지 수사당국이 24일(현지시간) 밝혔다.



유로뉴스에 따르면 파리 검찰은 해커단체 '노네임057(16)'이 이같이 주장함에 따라 우체국 해킹 사건을 국내보안국(DGSI)에 넘겼다고 말했다.

프랑스 우체국. AFP연합뉴스

지난 22일 프랑스 우체국 서버가 디도스(DDoS·분산서비스거부) 공격을 받아 소포와 우편물 배송이 중단되고 온라인 뱅킹과 모바일 애플리케이션 접속이 차단됐다.



프랑스 우체국 전산망은 성탄절을 하루 앞둔 24일까지도 복구되지 않았다.



프랑스에서는 최근 내무부 내부망에도 해커가 침투해 경찰 기록과 수배 정보에 접근하고 민감한 문건 수십 건을 빼내는 사건이 발생했다.



2022년 2월 우크라이나 전쟁 발발 직후 등장한 노네임057(16)은 서방 각국 공공기관과 언론사, 방산업체 등을 겨냥한 디도스 공격으로 악명 높다. 우크라이나 분쟁에서 러시아를 지지하는 해커 약 4천명이 참여하는 것으로 유럽 수사당국은 파악하고 있다.



덴마크 군사정보국은 지난달 지방선거를 앞두고 이들이 정당과 지방자치단체, 공공기관을 해킹했다면서 "러시아와 연계된 친러시아 단체로 확신하고 있다"고 말했다. 일각에서는 러시아군 총정찰국(GRU)이 이 해커집단을 지휘한다고 주장한다.



유럽경찰 유로폴과 12개국 수사당국은 지난 7월 합동작전을 벌여 이들이 해킹에 사용하는 전세계 서버 약 100개를 해체하고 프랑스와 스페인에서 해커 2명을 체포했다.



유로뉴스는 그러나 이 단체가 작전 며칠 만에 활동을 재개했다며 유럽 정보기관들이 러시아의 방해 공작에 테러 대응만큼이나 많은 시간을 들이고 있다고 전했다.

<연합>