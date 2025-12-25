영천시, 청년·신혼부부 위한 ‘천원주택’ 공급

월 3만원(1일 천원) 임대료로 주거 부담 완화 및 결혼·출산·양육 친화적 환경 조성

경북 영천시는 청년과 신혼부부의 주거비 부담을 완화하고 안정적인 지역 정착을 지원하기 위해 천원주택을 공급한다고 25일 밝혔다.

천원주택은 입주자가 월 3만원(1일 1천원)의 임대료를 경북도개발공사에 부담하면, 영천시가 월 임대료 차액을 경북도개발공사에 보전하는 방식으로 지원된다.

공급 대상 주택은 시립도서관 맞은편에 위치한 지역맞춤형 매입임대주택(문외동 126-2번지)으로, 공급 물량은 총 20호(청년형 12호, 신혼부부형 8호)다.

영천시 천원주택 전경. 영천시 제공

입주 대상은 무주택 청년 또는 무주택 세대구성원인 신혼부부로, 경북도개발공사 공고문에서 정한 소득 및 자산 기준을 충족하는 사람이다.

입주자는 최장 6년 동안 월 3만원의 임대료로 거주할 수 있으며, 이후 계약기간에는 당초 임대료(청년형 약 35만원, 신혼부부형 약 45만원)가 적용된다.

입주자 모집 공고는 12월 26일부터 경북도개발공사 홈페이지를 통해 게시되며, 신청 접수는 2026년 1월 6~8일까지 3일간 진행된다.

신청은 온라인 또는 등기우편으로 가능하다.

이번에 공급되는 천원주택은 경북도개발공사와의 협약을 바탕으로 시립도서관 맞은편에 조성한 ‘지역맞춤형 매입임대주택’으로, 민간사업자가 주택을 준공한 후 경북도개발공사가 매입하는 방식으로 추진됐다.

이를 통해 양질의 주택과 커뮤니티센터를 신속하게 공급할 수 있도록 했다.

커뮤니티센터에는 청소년이 자유롭게 이용할 수 있는 노래방, 댄스연습실, 컴퓨터실 등이 마련될 계획이다.

또한 영천시는 천원주택의 안정적인 임대료 지원사업 추진을 위해 지난 22일 경북도개발공사와 ‘지역맞춤형 매입임대주택 청년 및 신혼부부 공공임대주택 임대료 지원사업’ 업무협약을 체결했다.

아울러 내년에는 금호읍에 총 42호 규모의 매입임대주택(청년형 14호, 신혼부부형 14호, 일반형 14호)을 추가로 조성할 예정으로, 천원주택을 통한 청년과 신혼부부의 주거 지원이 한층 확대될 전망이다.

시 관계자는 “천원주택은 단순한 임대주택 공급을 넘어, 청년과 신혼부부가 지역에 안정적으로 정착할 수 있도록 돕는 핵심 주거정책”이라며 “앞으로도 청년과 신혼부부의 주거 부담을 완화하고 결혼·출산 친화적인 환경 조성을 위해 최선을 다하겠다”고 말했다.

한편 상세 입주자격 및 공급일정 등 자세한 사항은 12월 26일부터 경북도개발공사 홈페이지 공고문을 통해 확인할 수 있다.

관련 문의는 경북도개발공사 주거운영팀으로 하면 된다.