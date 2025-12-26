김병기, 사생활 폭로자로 前 보좌진 지목… 前 보좌진 “金과 부인 비리에 대한 규탄”

특혜 논란 진흙탕 싸움 양상



金, 보좌진 텔레그램 대화방 공개

“내란 희화화·女 구의원 도촬까지”



보좌진 “대화내용 맥락 없이 왜곡”

허위사실 적시로 명예훼손 고소



부인·장남 특혜의료 정황도 추가

박지원 “자숙해야” 野 “즉각 사퇴”

더불어민주당 김병기 원내대표가 자신의 사생활 관련 의혹이 잇따라 언론에 보도된 것에 대해 제보자가 과거 함께 일한 전직 보좌진으로 추정된다며 이들을 비판하고 나섰다. 해당 보좌진도 맞대응에 나섰다. 김 원내대표와 전직 보좌진들 간 갈등이 전면전 양상으로 확전되는 모양새다. 집권여당 원내대표를 둘러싼 논란에 야당 내에선 김 원내대표를 비판하는 공세 목소리가 분출됐다.



김 원내대표는 25일 자신의 페이스북에 올린 글에서 “그들은 선을 넘어도 한참 넘었다. 마음은 무겁고 착잡하지만, 이제는 그들과 있었던 일들을 밝힐 때가 됐다”며 “교묘한 언술로 ‘공익제보자’ 행세를 하고 있다”고 주장했다.

더불어민주당 정청래 대표(왼쪽), 김병기 원내대표가 24일 서울 여의도 국회에서 열린 최고위원회의에서 최고위원의 발언을 듣고 있다. 허정호 선임기자

최근 김 원내대표를 둘러싸고 대한항공에서 받은 호텔 숙박 초대권을 이용하고 공항 편의제공 문제를 항공사와 논의했다는 의혹을 다룬 언론보도가 나왔다.



그는 “(2024년) 12월4일 불법 계엄 사태 다음 날 6명의 보좌직원이 만든 ‘여의도 맛도리’라는 비밀 대화방을 알게 됐다”며 “가식적인 겉웃음 뒤에서 내란을 희화화하고, 여성 구의원을 도촬해 성희롱하고, 차마 입에 담긴 어려운 말로 저와 가족을 난도질하고 있었다”고 말했다. 그는 ‘여의도 맛도리’ 텔레그램 채팅방 중 일부 대화도 캡처해 글에 첨부했다.



김 원내대표는 “12월9일 6명 보좌직원에게 직권면직을 통보했다”며 “개인적 불화 때문이 아니라 민주당 소속 보좌진으로서 도저히 용납할 수 없는 언행, 인간에 대한 최소한의 존엄과 예의가 철저히 짓밟힌 대화를 직접 확인했기 때문”이라고 했다.



이어 김 원내대표는 “모든 책임은 제 부덕에 있다. 그럼에도 불구하고 전직 보좌직원들은 절대적 약자, 저는 절대적 강자라는 단순한 도식, 그들은 피해자이고 저는 가해자라는 왜곡된 서사는 용납할 수 없다”며 “반성은커녕 피해자 행세로 자신을 포장하며 점점 더 흑화되는 모습을 보고 더는 침묵할 수 없다고 판단했다”고 글을 올리는 이유를 설명했다.



김 원내대표의 전직 보좌진은 강경 대응에 나섰다. 이들은 이날 입장문을 통해 “대화 내용은 대부분 업무, 김 원내대표와 그 부인의 비리와 권한남용에 대한 규탄”이라면서 “김 원내대표는 그중 일부 내용을 맥락을 알 수 없게 발췌하여 왜곡했다”고 주장했다. 이들은 “당사자의 동의 없이 몰래 취득한 정보인 만큼 김 원내대표를 통신비밀보호법 위반, 허위사실 적시에 의한 명예훼손으로 고소했다”고 했다.



이날에도 김 원내대표 관련 보도가 나왔다. 김 원내대표 지역구에 위치한 병원에서 그의 부인과 장남이 진료 특혜와 의전을 받은 정황이 있다는 내용이다. 이에 대해서도 김 원내대표는 사실이 아니라고 공식 부인했다.



계속되는 보도 등을 놓고 야권에서는 김 원내대표 비판 목소리가 나왔다. 국민의힘 주진우 의원은 페이스북에서 “문제의 핵심은 국회의원 김병기의 비리와 갑질”이라며 “국회 의정활동 내내 이런 범죄 행태는 반복됐을 것이다. 상응하는 처벌을 받아야 한다”고 말했다. 한동훈 전 대표는 “김병기 더불어민주당 원내대표는 즉시 ‘의원직’을 사퇴해야 한다”고 주장했다. 여당 내에서도 김 원내대표에 대한 쓴소리가 나왔다. 박지원 의원은 이날 한 라디오 인터뷰에서 관련 질문을 받은 뒤 “어떻게 됐든 부적절한 행동을 한 것에 대해서는 사과를 했지만 더 자숙해야 한다고 생각한다”고 말했다. 김 원내대표는 민주당 의원들이 모인 단체 채팅방에 “저를 둘러싼 각종 보도로 심려를 끼쳐 더 송구한 마음”이라고 사과한 바 있다.