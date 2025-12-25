포항 신생대 두호층 고래화석·결핵체, 국가지정 천연기념물 됐다

퇴적암 내 개체 하나가 거의 완전한 형태로 보존된 국내 최대 ‘고래화석’

국내 발견된 결핵체 중 크기가 큰 편, 원형 보존 상태가 뛰어난 ‘결핵체’

우리나라 대표 신생대 지질 유산 보유 도시 포항 위상 재확인

다양한 화석과 주상절리 등 지질 자원이 풍부한 우리나라 대표 신생대 지질 도시 포항에서 발견된 ‘신생대 두호층 고래화석’과 ‘신생대 두호층 결핵체’가 국가지정 자연유산 천연기념물로 지정됐다.

25일 포항시에 따르면 국가유산청은 전날 희소성이 높고 심미적·학술적 가치가 큰 포항 신생대 두호층 고래화석과 포항 신생대 두호층 결핵체를 국가지정 자연유산 천연기념물로 지정·발표했다.

포항 신생대 두호층 고래화석. 포항시 제공

‘포항 신생대 두호층 고래화석’은 신생대 제3기 신진기 두호층에서 발견됐다.

퇴적암 내에 개체 하나가 거의 완전한 형태로 보존된 매우 드문 사례다.

2008년 9월 포항시 장량택지개발지구에서 발굴된 이후 대전 서구 소재 국가유산청 천연기념물센터 수장고에 보관돼 있다.

이 고래화석은 국내에서 발견된 신생대 고래화석 가운데 가장 큰 표본이며, 국내에서 처음 공개된 수염고래아목(Mysticetes) 화석이라는 점에서 학술적 가치가 매우 크다.

포항 신생대 두호층 결핵체 1.

포항 신생대 두호층 결핵체 2.

‘포항 신생대 두호층 결핵체’는 총 2점으로, 2019년 9월 포항시 우현동 아파트 건설 현장에서 발견됐다.

두 결핵체 역시 발굴 이후 고래화석과 함께 국가유산청 천연기념물센터 수장고에 보관돼 있다.

결핵체는 퇴적물 입자 사이의 빈 공간에 광물이 침전돼 형성된 단단한 덩어리로, 생성 당시의 지질·환경 조건을 추정할 수 있는 중요한 연구 자료다.

이번에 지정된 결핵체는 국내에서 발견된 결핵체 중 크기가 큰 편에 속하며, 원형 보존 상태가 뛰어나 희소성과 심미적 가치를 인정받았다.

이강덕 포항시장은 “이번 천연기념물 지정은 포항이 보유한 지질유산의 학술적·자연사적 가치를 국가적으로 인정받은 의미 있는 성과”라며 “2028년 개관을 목표로 추진 중인 포항시립박물관과 연계해 포항에서 출토된 지질유산을 비롯한 포항문화유산의 체계적인 관리 기반을 마련하겠다”고 강조했다.

또 “학술적 가치가 높은 우수 지질유산을 지속적으로 발굴·보존해 포항의 정체성과 경쟁력을 높이는 핵심 자원으로 활용할 수 있도록 적극 행정을 이어가겠다”고 덧붙였다.

한편 천연기념물로 지정된 포항의 지질 유산은 이번에 지정된 두 건을 비롯 포항 달전리 주상절리, 포항 오도리 주상절리, 포항 금광동층 신생대 화석산지, 포항 금광리 신생대 나무화석까지 총 6건이 있다.

이 가운데 이번에 지정된 두 건과 ‘포항 금광리 신생대 나무화석’ 총 3건의 포항 출토 천연기념물이 국가유산청 천연기념물센터에 소장돼 있다.