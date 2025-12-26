“선거 없이 집권 중인 젤렌스키, 대선 여론조사 결과 ‘완패 예측’”

전쟁으로 미뤄진 우크라이나 대선이 실시되면 발레리 잘루즈니 전 우크라이나군 총사령관이 볼로디미르 젤렌스키 현 우크라이나 대통령을 압도할 것이라는 여론조사 결과가 공개됐다.

24일(현지시간) 우크라이나 여론조사 기관 SOCIS가 2000명을 대상으로 대면 조사한 결과를 발표한 바에 따르면 1차 투표에서 젤렌스키 대통령과 잘루즈니 전 총사령관이 각각 22%, 21%를 득표해 결선 투표에 진출할 것으로 전망됐다. 두 사람이 맞붙는 결선 투표에서는 잘루즈니 전 총사령관이 64%의 득표율로 36%에 그칠 것으로 예상되는 젤렌스키 대통령에 압승을 거둘 것으로 예측됐다.

볼로디미르 젤렌스키 우크라이나 대통령. 로이터연합뉴스

이같은 여론조사 결과는 우크라이나 의회가 전시 계엄 중 대통령 선거 가능성을 검토하기 위해 최근 태스크포스(TF)를 구성하기로 한 가운데 발표됐다. 2022년 2월 전쟁이 발발하기 약 6개월 전부터 우크라이나군을 이끌며 대러시아 항전을 진두지휘한 잘루즈니 전 총사령관은 특히 전쟁 초기 키이우 함락을 노린 러시아의 거센 공격을 물리치고 러시아가 점령했던 영토의 약 절반을 되찾으면서 ‘국민 영웅’으로 떠올랐다. 하지만 젤렌스키 대통령과 갈등을 빚은 끝에 작년 2월 해임된 뒤 영국 주재 대사로 자리를 옮겼고 이후 젤렌스키 대통령의 가장 강력한 정치적 대항마로 꼽힌다.

잘루즈니 전 총사령관이 대선에 나서지 않을 경우 젤렌스키 대통령은 키릴로 부다노우 우크라이나군 정보총국장과 2차 투표에서 맞붙을 것으로 예상됐다. 젤렌스키 대통령은 부다노우 총국장과 맞대결에서도 44%대 56%의 득표율로 패배할 것으로 예측된다고 키이우인디펜던트는 전했다. 우크라이나는 계엄령 발령 시 대선을 비롯한 모든 선거를 중지한다는 헌법에 따라 지난해 3월로 예정됐던 대선을 치르지 못하고 있다.

이에 따라 당초 작년 5월 임기가 만료된 젤렌스키 대통령은 대통령직을 계속 수행하고 있으나 도널드 트럼프 미국 행정부 등을 비롯한 국내외에서 시급히 선거를 실시하라는 압박을 받고 있다.