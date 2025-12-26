출근길 ‘최저 -17도’ 강추위…강풍까지 불어 체감온도 ‘뚝’ [오늘날씨]

금요일인 26일은 아침 기온이 전날보다 10도 이상 떨어지며 매우 춥겠다. 남부 일부 지역에는 아침까지 많은 눈이 내리겠다.

서울 종로구 광화문네거리에서 시민들이 모자와 방한용품을 걸치고 출근하고 있다. 뉴시스

기상청은 이날 경기북동부와 강원내륙·산지, 충북북부, 경북북부를 중심으로 아침 기온이 -15도 안팎으로 떨어지겠다고 예보했다.

바람이 순간풍속 시속 55㎞ 안팎으로 강하게 불어 체감온도는 더욱 낮겠다. 낮 최고기온도 0도를 밑도는 지역이 많겠다.

전국 대부분 지역에 전날 오후 9시를 기해 한파특보도 발효됐다.

이날 아침 최저기온은 -17~-3도, 낮 최고기온은 -7~4도가 되겠다.

주요 도시 아침 최저기온은 △서울 -12도 △인천 -12도 △춘천 -15도 △강릉 -8도 △대전 -10도 △대구 -8도 △전주 -7도 △광주 -5도 △부산 -6도 △제주 1도로 예상된다.

낮 최고기온은 △서울 -4도 △인천 -5도 △춘천 -4도 △강릉 1도 △대전 -1도 △대구 0도 △전주 0도 △광주 1도 △부산 2도 △제주 4도가 되겠다.

전날부터 시작된 비와 눈은 전라권서부에 이날 오전까지, 제주도는 오후까지 내리겠다.

새벽까지 충남 서해안과 전남 동부에, 오전까지 전라권 서부에, 오후까지 제주도에 비 또는 눈이 내리는 곳이 있겠다. 전북 북부 내륙과 경남 서부 내륙에는 0.1㎝ 미만의 눈이 날리는 곳이 있겠다.

제주도 산지에 대설특보가 발효된 가운데 아침까지 전라 서해안과 제주도 중산간·산지를 중심으로 시간당 1㎝ 안팎의 눈이 내리겠다.

예상 적설량은 △서해 5도 1㎝ 안팎 △충남 서해안 1~5㎝ △전북 서해안·남부내륙, 전남 서해안 3~8㎝(많은 곳 전북 서해안 10㎝ 이상) △광주, 전남 서부(서해안 제외) 1~5㎝ △전남 동부 1㎝ 안팎 △울릉도, 독도 10~30㎝ △제주도 산지 5~10㎝(많은 곳 15㎝ 이상) △제주도 중산간 2~7㎝ △제주도 해안 1㎝ 안팎이다.

예상 강수량은 △서해 5도 5㎜ 미만 △충남 서해안 5㎜ 미만 △전북 서해안·남부내륙, 전남 서해안 5㎜ 안팎 △광주, 전남(서해안 제외) 5㎜ 미만 △울릉도, 독도 10~30㎜ △제주도 5~20㎜다.

미세먼지 농도는 전 권역이 '좋음' 수준을 보이겠다.