애프터스쿨 리지, 확 달라진 얼굴 "살이 좀 쪘습니다"

사진=리지 SNS

그룹 애프터스쿨 출신 배우 리지가 몰라보게 달라진 외모로 근황을 전했다.

리지는 지난 25일 자신의 인스타그램을 통해 "여러분들 메리크리스마스", "요즘 잘먹어서 살이 좀 쪘습니당"이라며 사진을 다수 게재했다.

공개된 사진에는 리지가 식당에 방문해 크리스마스 트리와 사진을 찍으며 연말 분위기를 즐기고 있었다. 특히 리지는 단발머리에 펌을 해 러블리한 이미지를 보이면서 과거에 비해 또렷해진 이목구비를 자랑했다.

리지는 "이번 크리스마스는 엄마빠랑 함께해서 더 행복해. 엄마 사진 잘찍네. 암튼 모두 모두 Merry Christmas! 그리고 올 한 해도 다들 고생 많으셨고 내년엔 더 좋은 일만 있으시길 진심으로 기원합니다. 좋은 하루 보내세요"라고 연말인사를 전했다.

한편 리지는 2010년 그룹 애프터스쿨로 데뷔, 특히 나나, 레이나와 유닛그룸 오렌지 캬라멜로 활동하며 인지도를 높였다.

리지는 이후 배우로 전향한 가운데 2021년 음주운전 추돌사고를 내고 벌금 1500만원을 명령 받았다. 당시 혈중 알코올농도는 면허 취소 수준인 0.08% 이상이었다.

리지는 자숙 후 SNS를 통해 근황을 전하고 있다.