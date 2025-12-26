日 오사카 도톤보리강에 물고기 떼 바글바글…놀란 시민들 ‘멈칫’

일본 오사카의 대표적인 관광 명소인 도톤보리강에 다량의 물고기 떼가 포착되면서 현지에선 ‘대지진의 전조 증상’이 아니냐는 불안감이 확산하고 있다.

일본 오사카가 도톤보리강에서 대량의 숭어 무리가 포착됐다. 출처=엑스(X·옛 트위터)

지난 24일 요미우리TV 등 일본 언론에 따르면 지난 18일 오사카 도톤보리강 수면을 가득 메울 정도로 물고기들이 무리 지어 헤엄치는 모습이 잇따라 포착됐다.

당시 강변을 지나던 관광객과 시민들은 갑작스러운 광경에 발걸음을 멈추고 강을 바라봤다.

해당 장면을 촬영한 영상은 엑스(X·옛 트위터) 등 SNS를 통해 빠르게 확산됐다. 영상 속에는 강물이 거의 보이지 않을 정도로 물고기들이 빽빽하게 몰려 있는 모습이 담겼다. 이 밀집한 오사카 중심 번화가로, 한국인 관광객도 즐겨 찾는 장소다.

영상을 접한 일부 누리꾼들은 “대지진 전조 현상일 수 있다”는 우려를 나타냈다. 한 누리꾼은 “1995년 한신 대지진 당시에도 강에 물고기 떼가 나타났던 사례가 있었다”며 지진 전조 현상일 수 있다고 했다.

전문가들은 원인을 당전하기 어렵다면서도 자연적인 현상일 가능성이 높다고 보고 있다. 조류를 따라 먹이를 찾으러 온 숭어일 수 있는데, 숭어는 수온 변화에 민감해 비교적 따뜻한 도톤보리강으로 이동했을 수 있다는 설명이다.

한편, 지난 8일 혼슈 아오모리현 앞바다에서 규모 7.5의 강진이 발생한 이후 대지진에 대한 경계심이 높아진 상황이다. 일본 기상청은 아오모리현 일대에 ‘후발 지진 주의 정보’를 발령한 바 있다.