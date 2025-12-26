[속보] 트럼프 “美, 성탄절에 나이지리아 IS 공습…기독교인 살해 대가”

트럼프 “성탄절에 나이지리아 소재 IS 공습”

도널드 트럼프 미국 대통령. 연합뉴스

도널드 트럼프 미국 대통령이 25일(현지시간) 나이지리아에서 이슬람국가(IS) 테러리스트를 겨냥한 공습을 감행했다고 밝혔다.

트럼프 대통령은 이날 사회관계망서비스(SNS) 트루스소셜에 “오늘 밤, 국군통수권자로서 나의 지시에 따라 미국은 나이지리아 북서부에 있는 IS 테러리스트를 상대로 강력하고 치명적인 공격을 가했다”고 말했다.

그는 이어 “이들은 주로 무고한 기독교인을 잔혹하게 학살해온 집단”이라며 “이전에도 이 테러리스트들에게 기독교인 학살을 중단하지 않으면 대가를 치르게 될 것이라고 경고한 바 있다”고 덧붙였다.

그러면서 “내 리더십 아래 미국은 극단적인 이슬람 테러리즘이 번성하도록 두지 않겠다”면서 “만약 기독교인 학살이 계속된다면 더 많은 테러리스트가 죽음을 맞이하게 될 것”이라고 경고했다.

앞서 트럼프 대통령은 지난달 나이지리아에서 기독교인 학살이 일어나고 있다며 이를 막기 위해 군사력을 동원할 수 있다고 언급했다.

나이지리아에서는 무슬림 유목민과 기독교인 농민의 유혈 충돌이 이어져 왔다.

하지만 충돌이 오래전부터 계속돼왔고 기독교인만 피해자가 아니라는 점에서 나이지리아에 대한 트럼프 대통령의 갑작스러운 관심이 나이지리아의 풍부한 광물 자원과 관련 있는 게 아니냐는 관측도 제기됐다.