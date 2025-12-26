로보택시의 일자리 창출 역설?…"열린 문 닫아주면 건당 22달러"

WP 보도 "아직은 인간 도움 필요…구글 등 업계 비용문제 해결해야"

완전 자율주행 기술로 운행되는 로보(무인)택시가 인간 운전자의 일자리를 잠식하고 있지만, 한편으로는 새로운 유형의 일자리를 낳고 있다고 미 일간 워싱턴포스트(WP)가 25일(현지시간) 보도했다.



WP는 "로보택시가 멈추면 비밀 인간 군대가 구출하러 온다"는 제목의 기사에서 로보택시에 문제가 생겼을 경우 이를 해결하는 일에 대한 수요가 늘고 있다고 전했다.

샌프란시스코 시내 운행 중인 구글 웨이모 로보택시. AP=연합뉴스

이 신문은 실제로 로스앤젤레스(LA)의 한 도로에 멈춰 있던 구글 웨이모의 로보택시에 실제로 도움을 줬다는 돈 애드킨스 씨의 사례를 전했다.



애드킨스 씨는 이달 어느 날 밤 LA 선셋스트립 거리를 걷던 중 어딘가에서 도움을 요청하는 소리를 들었다. 소리를 따라가 보니 무인 택시로 운행되는 웨이모의 재규어 차량이 깜빡이를 켠 채 "오른쪽 뒷문을 닫아주세요"라는 소리를 반복해서 내고 있었다고 말했다.



애드킨스 씨는 그냥 무시하고 지나치려다 이 차량의 뒤에서 주행 중이던 차량이 경적을 울리는 소리를 듣고는 도로로 나가 웨이모 차량의 뒷문을 밀어 닫아줬다고 전했다.



WP는 애드킨스 씨가 "LA와 샌프란시스코 등지에서 매주 수천 명의 승객을 실어 나르는 웨이모 로보택시의 아킬레스건을 목격한 셈"이라며 "이 차들은 운전자가 없이도 시내 도로를 주행하며 택시 기사들과 경쟁할 수 있지만, 운행을 마쳤을 때 인간이 뒷문을 닫아주지 않으면 고립된다"고 지적했다.



로보택시 승객들이 차문을 제대로 닫지 않고 내리거나 하차 중 안전벨트 등이 끼어 문이 꼭 닫히지 않는 사례가 종종 발생해 로보택시가 그대로 멈춰서게 되고, 이런 경우 사람의 도움이 없으면 운행이 불가능해진다는 것이다.



WP에 따르면 웨이모는 '혼크'(Honk)라는 앱을 통해 LA에서 로보택시의 제대로 닫히지 않은 문을 닫아주거나 문제가 생긴 로보택시에 도움을 주는 대가로 20달러 이상을 지급한다. 혼크는 차량 견인 업계에서 우버와 비슷한 호출 앱이다.



LA 잉글우드에서 견인업체를 운영하는 세사르 마렌코 씨는 웨이모의 문을 닫아주는 일을 단골로 맡고 있다. 최근 틱톡에 올린 영상에서 그는 뒷문에 안전벨트가 끼어 문이 제대로 닫히지 않은 채 서 있는 웨이모 차량에 다가가 문을 닫아주는 과정을 보여줬고, 이 영상은 조회수 40만회를 넘기며 화제가 됐다.



그는 열린 차문을 닫아주거나 충전소에 제때 도착하지 못해 전원이 꺼진 차량의 견인 작업 등 웨이모 로보택시와 관련된 일을 매주 최대 3건가량 수행한다고 WP에 말했다.



또 다른 LA의 견인업체 에반젤리카 쿠에바스 씨는 웨이모 차량의 문을 닫아주는 일에 약 22∼24달러, 차량 견인 작업에 60∼80달러를 받는다고 밝혔다. 다만 차량 회수에 필요한 연료비와 인건비를 고려하면 이 요금이 항상 수익성이 있는 것은 아니라고 쿠에바스 씨는 덧붙였다.



이런 웨이모 로보택시 문 닫기 및 견인 작업은 자동화가 진전될수록 그 결함을 보완하기 위해 새로운 인간 일자리가 생겨날 수 있음을 보여주는 사례라고 WP는 해석했다.



반면 로보택시 사업을 운영하는 기업에 이런 비용 문제는 해결해야 할 과제다.



카네기멜런대 공학 교수로 30년 가까이 자율주행차를 연구해온 필립 쿠프먼은 인간에게 문을 닫고 고장 차량을 회수하도록 비용을 지불하는 것이 웨이모에는 "비싼 일"이라며 회사가 규모를 확대하고 우버·리프트와 경쟁하려면 이런 비용을 최소화해야 한다고 지적했다.



UCLA 행동경제학 교수인 키스 첸은 웨이모 측이 경쟁사라 할 수 있는 우버와 리프트 운전자들을 활용해 도로에서 멈춰 선 웨이모 차량의 문 닫아주기 등을 일부 처리하게 하면 회사가 비용을 절감하고 차량 가동 중단 시간을 최소화할 수 있다고 제안했다.



다만 웨이모는 현재 중국 회사 지커가 만든 차세대 맞춤형 차량을 샌프란시스코에서 테스트 중인데, 미니밴 스타일인 이 차의 문은 슬라이드 형태로 자동으로 열리고 닫힌다고 WP는 전했다.

<연합>