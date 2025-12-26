李대통령, 취임 후 첫 신년 연하장 발송…“어떠한 어려움도 함께라면 반드시 이겨낼 수 있어”

이재명 대통령이 2026년 새해를 앞두고 취임 후 첫 신년 연하장을 각계 주요 인사와 국가유공자 등에게 발송했다. 이 대통령은 “수많은 도전과 역경 속에서도 우리는 서로를 믿고 의지하며 지금의 대한민국을 만들어 왔다”며 “앞으로 다가올 어떠한 어려움도 함께라면 반드시 이겨낼 수 있다”고 강조했다.

이재명 대통령이 각계 주요인사, 외국 정상, 재외동포 등 4만5000여명에게 발송한 2026년 신년 연하장. 대통령실 제공

대통령실은 26일 이 대통령이 새해를 맞아 국가 발전과 국민 생활 안정을 위해 헌신한 각계 주요 인사, 국가유공자, 사회적 배려 계층 및 외국 정상, 재외동포 등 4만5000여명에게 신년 연하장을 보냈다고 밝혔다.

올해 발송 대상에는 100세 이상 어르신과 내년에 출산 예정인 예비 부모들을 새롭게 포함해 세대를 아우르는 포용과 연대의 의미를 한층 강화했다고 대통령실은 설명했다. 내년 출산 예정 예비 부모의 경우 유관 부처를 통해 사전 등록된 예비 부모 가운데 다둥이 가정 등 내부 기준을 바탕으로 선별해 상징성을 갖춘 이들을 대상으로 연하장이 발송됐다.

이 대통령의 신년 연하장에는 국정 2년차를 맞아 대한민국이 걸어온 여정을 성찰하는 한편 앞으로의 도전과 변화를 국민과 함께 헤쳐 나가겠다는 의지가 담겼다. 이 대통령은 연하장을 통해 “위대한 대한민국 국민과 이 뜻깊은 여정을 함께할 수 있어 큰 자부심을 느낀다”며 “소망하시는 모든 일이 이루어지고, 행복과 건강이 함께하는 2026년이 되길 온 마음으로 기원한다”고 전했다.

대통령실은 “연하장에는 청와대와 그 주변 풍경을 전통 산수화의 미감으로 표현해 대한민국의 역사와 품격, 그리고 국민 앞으로 다시 돌아온 국정 운영의 중심이라는 상징적 의미를 담았다”고 밝혔다. 아울러 점과 선을 활용한 그래픽 기법을 통해 인공지능(AI)과 다지털 혁신을 기반으로 도약하는 대한민국의 미래상을 시각화함으로써 세계로 확장하는 대한민국의 새로운 100년의 미래를 표현했다고 전했다.

대통령실 관계자는 “이번 신년 연하장은 국민 한 분 한 분이 대한민국의 주인임을 다시 한 번 되새기고, 도전의 시대를 국민과 함께 헤쳐 나가겠다는 대통령의 국정철학을 담았다”며 “과거와 미래를 잇는 상징적 공간인 청와대에서 대한민국의 새로운 도약을 국민과 함께 열어가겠다는 메시지를 전하고자 했다”고 밝혔다.