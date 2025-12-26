트럼프, 성탄절에 나이지리아 IS 공습…“기독교인 학살 용납 못해”

도널드 트럼프 미국 대통령이 크리스마스인 25일(현지시간) 나이지리아에 있는 이슬람국가(ISIS) 세력을 공습했다고 밝혔다.

트럼프 대통령은 이날 사회관계망서비스(SNS) 트루스소셜에 “최고사령관으로서 제 지시에 따라 미국은 나이지리아 북서부에서 ISIS 테러리스트들을 상대로 강력하고 치명적인 공격을 감행했다”고 적었다.

도널드 트럼프 미국 대통령. 팜비치=AP연합뉴스

그는 “그들은 수 세기 동안 볼 수 없었던 수준으로 무고한 기독교인들을 표적으로 삼아 잔혹하게 살해해 왔다”며 “이전에도 그들에게 기독교인 학살을 멈추지 않으면 큰 대가를 치르게 될 것이라고 경고했고 오늘 밤 그 경고가 현실이 됐다”고 말했다. 이어 “우리나라는 급진 이슬람 테러리즘이 번성하는 것을 결코 용납하지 않겠다”며 기독교인 학살이 계속되는 한 더 많은 테러리스트가 죽게 될 것이라고 했다.

나이지리아에서는 오랫동안 무슬림 유목민과 기독교인 농민의 유혈 충돌이 이어져 왔다. 트럼프 대통령은 지난달 1일 나이지리아에서 기독교인 학살이 일어나고 있다며 노골적인 구사 개입 가능성을 거론한 바 있다. 그러면서 나이지리아를 종교의 자유를 침해하는 특별우려국으로 지정하기도 했다. 미국은 자유를 침해했거나 이를 묵인했다고 판단하는 국가를 특별우려국으로 지정한다.

다만 충돌이 오래전부터 계속돼 왔고 기독교인만 피해자가 아니라는 점에서 트럼프 대통령이 나이지리아에 관심을 갖는 진짜 이유가 풍부한 광물 자원에 있는 것 아니냐는 관측이 나온다. 나이지리아 북부에 매장된 희토류를 노린 셈법이라는 분석이다.

나이지리아의 언어학자이자 작가인 콜라 투부순은 지난달 3일 외교 전문지 포린폴리시(FP) 기고문에서 오랫동안 종교적, 경제적, 지역적, 정치적 요인들이 뒤섞여 혼란을 겪는 나이지리아 국내 사정을 설명하며 미국의 군사 개입은 불길을 끄는 게 아니라 오히려 부채질할 뿐이라고 지적했다.