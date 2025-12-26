북한 김정은 ‘집사’ 김창선 사망...남북·북미 정상회담 최일선 활동

김정은 북한 국무위원장의 ‘집사’로 통하며 그의 정상외교 의전을 총괄했던 김창선 국무위원회 부장이 사망했다.

북한 조선중앙통신과 노동신문은 김 위원장이 김 부장의 사망에 깊은 애도의 뜻을 표하며 전날인 25일 화환을 보냈다고 26일 밝혔다.

구체적인 사망 시점과 사인은 공개되지 않았다.

통신과 신문은 김 부장에 대해 “절세위인들의 각별한 사랑과 크나큰 믿음 속에 당과 국가의 중요 직책에서 오랫동안 사업해왔다”면서 “언제나 견실하고 성실한 한 모습으로 우리 당의 권위를 옹호 보위하고 국가의 대외적 위상을 떨치는 데 특출한 기여를 했다”고 평가했다.

1944년 함경북도 명천 출신으로 알려진 김 부장은 김정일 국방위원장 시절부터 최고지도자와 그 가족의 일상생활을 돌보는 기능을 하는 서기실에서 근무하며 ‘김씨 일가의 집사’로 통한 인물이다.

김정은 집권 이후에는 한국의 대통령 비서실장에 해당하는 서기실장을 맡았다. 김 위원장이 정상외교에 나설 때마다 의전을 책임지며 국제사회의 주목을 받았다.

지난 2018년에서 2019년 진행된 북·미, 남북 정상회담을 비롯해 북·중, 북·러 정상회담 당시 사전답사를 통해 김 총비서의 일정과 동선 등을 미리 점검하는 역할을 했다.

2018년 2월 평창 동계올림픽 때는 김여정 당 부부장과 함께 고위급 대표단 수행원으로 방남해 개막식에 참석했다.

같은해 4월에는 남북 정상회담 준비를 위한 의전·경호·보도 실무회담에 북측 수석대표로 참석해 윤건영 당시 청와대 국정상황실장 등과 논의에 나선 바 있다.