‘가을동화’ 4K로 본다…삼성전자 올인원 AI 통합 채널 운영

삼성전자는 광고 기반 무료 스트리밍(FAST) 서비스 ‘삼성 TV 플러스’에 2000년대 인기 드라마를 초고화질로 볼 수 있는 ‘올인원 인공지능(AI) 통합 채널’을 운영한다고 26일 밝혔다.

삼성전자는 저화질로 촬영한 과거 드라마를 생성형 AI 기반 업스케일링 기술을 통해 4K 수준으로 화질을 복원했다. 이번에 선보인 콘텐츠는 ‘가을동화’와 ‘명랑소녀 성공기’, ‘다모’ 등 2000년대 대표 드라마다. 앞으로 ‘겨울연가’와 ‘옥탑방 고양이’, ‘토마토’ 등 인기 드라마도 차례로 공개한다.

삼성 TV 플러스의 ‘올인원 AI 통합 채널’에 드라마 가을동화가 올라와 있다. 삼성전자 제공

올인원 AI 통합 채널에는 화질 업스케일링과 음질 리마스터링 기능이 제공된다. 노이즈를 제거하고 색 표현을 개선해 고품질 화면으로 바꿔주고, AI로 등장인물 목소리와 배경 소리를 분리해 전달력을 강화하는 기능이다.

그 외 기능도 적용됐다. ‘AI 시놉시스(줄거리 소개)’는 회차별 줄거리를 요약해 드라마를 보기 전 흐름 파악을 도와준다. 이전 회차 주요 장면을 편집·요약하는 ‘AI 리캡(지난 이야기)’ 기능도 있다.

삼성 TV 플러스는 별도 가입이나 구독 없이 삼성 TV·모바일 기기 등 여러 디바이스에서 이용할 수 있다. 전 세계 30개국에서 약 3500개 채널과 주문형 비디오(VOD) 6만6000편을 무료로 제공하고 있다.

최준헌 삼성전자 영상디스플레이사업부 TV 플러스 그룹장은 “이번 AI 통합 채널 론칭은 영상과 음성, 시청 경험 전체를 AI로 재구성하는 새로운 시청 패러다임”이라며 “삼성전자는 AI TV의 글로벌 리더로서 지속적으로 기술을 혁신해 나가겠다”라고 말했다.