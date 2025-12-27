익산시 종합청렴도 ‘최하위’… 시민사회 “시장 사과·대책 마련”

전북 익산시가 국민권익위원회가 실시한 공공기관 종합청렴도 평가에서 최하위 등급을 받아 지역 시민사회단체들이 강하게 반발하고 있다.

익산 지역 17개 시민사회단체로 구성된 익산시민사회단체연대는 26일 성명을 내고 “익산시의 종합청렴도 최하위 등급은 단순한 점수 하락이 아니라 구조적인 행정 문제를 드러낸 결과”라며 익산시장의 공식 사과와 실효성 있는 반부패 대책 마련을 촉구했다.

익산시는 국민권익위원회가 최근 발표한 ‘2025년도 공공기관 종합청렴도 평가’ 결과에서 평가 대상 709개 공공기관 중 최하위인 5등급을 받았다. 이는 전년도 2등급에서 무려 3등급이나 하락한 수치로, 익산시 행정 전반에 대한 신뢰도가 크게 떨어졌음을 보여준다.

종합청렴도는 민원인과 공직자를 대상으로 한 설문조사를 통해 산출되는 청렴 체감도와 기관의 부패 방지 노력, 실제 부패 사건 발생 여부 등을 종합해 평가한다.

단체는 특히 올해 지역 사회에 큰 파장을 일으킨 ‘간판 정비 사업 계약 비리’ 사건을 문제로 지적했다. 이 사건과 관련해 담당 과장이 구속되는 등 대형 비리가 드러났지만, 시 차원의 공식 사과나 재발 방지 대책이 충분히 제시되지 않았다는 주장이다.

또한 전북도 내에서 장수군이 유일하게 종합청렴도 1등급을 받았으며, 전북도와 전주시·정읍시·고창군·완주군 등은 2등급을 기록한 결과를 비교하며 “익산시의 청렴도 하락은 불가피한 결과가 아니라 행정 책임과 관리 의지의 문제”라고 꼬집었다.

익산시민사회단체연대는 종합청렴도 최하위 등급에 대한 시장의 공식 사과와 계약 비리 사건 등 부패 원인에 대한 책임 있는 진상 규명, 시민이 체감할 수 있는 투명한 행정 시스템과 상시적인 감시·견제 장치 마련을 요구했다.