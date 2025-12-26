청년 10명 중 7명 무주택자…처분가능소득 기준 노인 빈곤율 42.4%→36.1% 완화

39세 이하 청년층의 무주택 가구 비중이 70%를 넘는 것으로 조사됐다. 집값이 가파르게 치솟는 데 반해 소득이 정체되면서 ‘내 집 마련의 꿈’이 멀어지는 것이다. 소득을 기준으로 한 노인 빈곤율은 여전히 높은 수준을 보였으나, 처분가능소득 기준으로는 오히려 개선된 것으로 나타났다.

국가데이터처 국가통계연구원은 26일 이 같은 내용의 11개 보고서를 담은 ‘한국의 사회동향 2025’를 발간했다.

26일 서울 중구 남산에서 서울시내 아파트가 보이고 있다. 뉴시스

‘임차가구 주거상황과 지원정책의 변화’ 보고서에 따르면 청년층의 무주택 가구 비율은 2023년 기준 73.2%에 달했다. 2015년 65.9%에 비해 크게 오른 수치다. 보고서는 무주택 가구 증가의 이유로 주택 가격 상승·소득 정체, 청년 1인 가구 증가 등을 지목했다.

임차가구 비중을 보면 수도권 임차가구 비중이 타지역보다 높았다. 지난해 기준으로 수도권 44.4%였고, 도지역은 28.3%였다. 특히 서울의 임차가구 비율은 53.4%로 전국 최고 수준이었다.

임차가구 중 월세 비중은 1995년(32.8%) 이후 지속해서 증가해 2020년 60.1% 수준으로 늘었다. 특히 2015년 월세가 전세를 앞질렀다. 이는 전세사기 범죄, 1∼2인 가구 급증 등 복합 요인에 따른 것으로 분석됐다.

보고서는 “최근 청년·고령층 및 저소득층 임차가구의 증가와 월세화 현상 뚜렷이 나타나고 있다”며 “임차가구는 구조적 취약성이 있으며, 특히 수도권·대도시 청년 세대에서 취약성이 있다”고 분석했다.

해당 사진은 기사 특정 내용과 무관. 연합뉴스

‘노인의 소득과 자산 빈곤’ 보고서에 따르면 전체 계층의 소득 빈곤율은 14.9%로 경제협력개발기구(OECD) 평균(11.1%)보다 높았다. 특히 66세 이상 노인의 소득 빈곤율은 39.7%로 경제협력개발기구(OECD) 회원국 중 가장 높았다. OECD 평균(14.8%)의 두 배 이상이었다.

그나마 65세 이상 노인 처분가능소득 기준 빈곤율은 2023년 36.1%로 2016년(42.4%)보다 오히려 개선됐다. 빈곤완화효과도 2016년 26.4%에서 2023년 32.5% 수준으로 강화됐다.

‘인구감소지역의 인구변동 주요 특성’ 보고서는 인구감소지역에서 ‘자연적 감소’가 이미 2000년 전후부터 시작됐다는 점에 주목했다. 2000~2023년 전국 89개 인구감소지역의 인구 증감(평균 1만9034.0명 감소)를 보면 사회적 감소(평균 1만2847.9명 감소)가 자연적 감소(평균 6186.1명 감소)보다 많았다.

인구감소지역 인구의 자연적 감소는 총인구의 자연적 감소시점(2020년)보다 약 20년전인 2000년 전후부터 시작됐다.

보고서는 “청년층의 사회적 감소가 오랜 기간 지속된 후 출생아수 감소와 더불어 사망자수 증가에 따른 자연적 감소로 이어졌다”고 판단했다.