“66세 이상 노인 40%, 먹고살기 힘들고 많이 아프다” [수민이가 걱정해요]

우리나라 66세 이상 노인 10명 중 약 4명이 중위소득의 절반에도 못 미치는 것으로 나타났다. 특히 75세 이상 노인에 대한 정부의 지원이 미비해 빈곤 완화 효과가 낮았으며, 절반 가량이 3개 이상의 만성질환으로 고통 받는 것으로 조사됐다. 65세 이상 고령운전자의 교통사고와 사망자도 꾸준히 증가하고 있다.

26일 국가데이터처 국가통계연구원은 이 같은 내용의 ‘한국의 사회동향 2025’를 발표했다.

사진=연합뉴스

보고서에 따르면 한국 전체 계층의 소득 빈곤율은 14.9%로 경제협력개발기구(OECD) 평균(11.1%)보다 높았다. 자산을 기준으로 한 자산 빈곤율은 다소 사정이 나았다. 유동 금융자산으로 본 한국의 자산 빈곤율은 17.0%로 OECD 평균(39.3%)의 절반 이하였다.

빈곤율은 특히 노인층에서 높았다.

66세 이상 노인의 소득 빈곤율은 39.7%로 경제협력개발기구(OECD) 회원국 중 가장 높았다. OECD 평균(14.8%)의 두 배 이상 이었다.

36시간 미만 초단시간근로자의 연령별 비중을 보면 60세 이상 고령자가 69%로 가장 컸다. 초단시간근로자는 최저임금보다 낮은 임금을 받는 비율도 높아 소득 개선 효과가 미비한 것으로 분석된다.

그나마 65세 이상 노인 처분가능소득 기준 빈곤율은 2023년 36.1%로 2016년(42.4%)에 비해 개선되기는 했다. 빈곤완화 효과도 2016년 26.4%에서 2023년 32.5% 수준으로 강화됐다.

서울의 한 거리에서 어르신이 폐지가 가득 실린 리어카를 끌고 있다. 뉴스1

저자인 한국보건사회연구원 김성아 박사는 “현재 노인 빈곤의 기저에는 75세 이상 노인분들이 있다”며 “연금 같은 노후 소득 보장 체계가 충분히 성숙하지 않기에 기초연금과 같은 재정 투입이 필요한 이유”라고 분석했다.

75세 이상 노인들은 급격한 건강 악화를 경험하는 것으로 조사됐다.

‘후기 노인의 건강과 돌봄’ 보고서에 따르면 75세 이상 노인 중 3개 이상 질환을 갖고 있는 비율은 46.2%에 달했다. 연령이 낮은 노인(28.5%)에 비해 2배 가까이 높았다.

75세 이상 노인이 앓고 있는 만성질환은 고혈압(69.0%)이 압도적으로 많다. 이어 당뇨병·고지혈증·관절염·골다공증 순으로 많았다. 치매 유병율은 15.7%로, 74세 이하 노인(4.6%)에 비하면 3.4배 수준이었다.

한 노인이 쪽방촌 골목길에 혼자 나와 앉아 있다. 뉴시스

75세 이상 노인의 33.1%는 본인이 건강하지 않다고 생각했다. 연령이 낮은 노인(14.4%)에 비해 2배 이상이었다.

보고서는 “노년 후기에는 건강과 신체·인지 기능의 저하가 현격히 나타나고 그에 따른 어려움을 감소시키기 위한 의료와 돌봄이 필요하다”고 지적했다.

65세 이상 고령운전자의 교통사고는 2005년 이후 지속해서 증가하고 있었다. 사망자도 2021년 이후 증가했다.

‘고령운전자 교통사고 추이’ 보고서에 따르면 최근 5년간 고령운전자는 연평균 9.2% 증가했다. 보고서는 “차량단독 발생건수 비중은 낮은데 건당 사망자 발생확률이 다른 유형에 비해 매우 높았다”며 “신체·인지 능력 저하에 따른 안전운전의무 불이행이 주요 원인”이라고 지적했다.