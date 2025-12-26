[속보] 황하나, 마약 투약 혐의 구속영장 심사 출석…“취재진 질문에 침묵”

마약 혐의로 수사선상에 오른 상태에서 해외로 도피했다가 체포된 남양유업 창업주 외손녀 황하나씨가 26일 경기도 안양시 수원지방법원 안양지원에서 열린 구속 전 피의자 심문(영장실질심사)에 출석하고 있다. 연합뉴스

필로폰을 지인에게 투약한 혐의로 수사를 받다 해외로 도피했다가 체포된 황하나(37)씨가 26일 구속 전 피의자 심문(영장실질심사)에 출석했다.

경기 안양동안경찰서에 입감돼 있던 황씨는 이날 오전 10시 30분쯤 호송차를 타고 수원지방법원 안양지원에 도착했다. 황씨는 회색 패딩 점퍼에 모자와 마스크로 얼굴을 가린 채 법원으로 들어갔다.

황씨는 “혐의를 인정하느냐”, “태국이나 캄보디아에서도 마약을 투약했느냐”, “수사를 피하려 도피했느냐” 등 취재진 질문에 답하지 않았다.

황씨가 공개석상에 모습을 드러낸 것은 2022년 말 형기를 마치고 출소한 이후 약 3년 만이다. 구속 여부는 이날 오후 중 결정될 전망이다.

경찰에 따르면 황씨는 2023년 7월 서울 강남에서 지인 등 2명에게 주사기를 이용해 필로폰을 투약한 혐의를 받는다. 수사선상에 오른 뒤 같은 해 12월 태국으로 도피했고, 경찰은 지난해 5월 인터폴에 청색수배를 요청하고 여권을 무효화했다.

이후 황씨는 불상의 방법으로 캄보디아에 밀입국해 체류해 온 것으로 전해졌다. 최근 변호인을 통해 자진 출석 의사를 밝히자 경찰은 캄보디아에서 신병을 인수해 프놈펜 태초국제공항에서 국적기 내 체포영장을 집행했다.

경찰은 황씨의 마약 취득 경로와 투약 경위, 해외 체류 중 추가 위법 행위 여부 등을 수사할 방침이다.

황씨는 남양유업 창업주 외손녀로, 과거 가수 겸 배우 박유천의 전 연인으로도 주목을 받았다. 그는 앞서 2015년 필로폰 투약 혐의로 기소돼 집행유예를 선고받았고, 집행유예 기간 중 재차 마약을 투약해 실형을 선고받은 바 있다.