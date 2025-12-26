부산교육청, 공·사립 중등교사 임용시험 1차 합격자 발표

부산시교육청은 26일 시 교육청 누리집을 통해 ‘2026학년도 공·사립 중등학교 교사(보건·사거·전문상담·영양·특수중등) 임용후보자 1차 시험 합격자 1119명을 발표했다고 밝혔다.

공립 일반분야와 장애분야 합격자는 각각 545명 모집에 834명과 45명 모집에 7명이 합격했다. 과목별 선발 예정 인원의 1.5배수를 선발했고, 동점자는 모두 합격 처리했다.

부산교육청이 26일 ‘2026학년도 공·사립 중등학교 교사 임용후보자 1차 시험 합격자 1119명을 발표했다. 사진은 부산교육청 전경. 부산시교육청 제공

부산교육청에 시험을 위탁한 사립학교 41개 법인은 109명 모집에 278명을 뽑았다. 이 가운데 공·사립 동시 지원 합격자는 71명이다. 사립학교 법인의 경우 1차 시험 선발 예정 인원을 위탁유형에 따라 전부 위탁은 1.5배수, 1차·2차 일부 위탁은 3~5배수로 선발했다.

2차 시험은 내년 1월 14일 부산교육청 학생교육문화회관과 부산체고·부산공고 등의 시험장에서 음악, 미술, 체육, 전자, 기계, 정보·컴퓨터 등 6과목 실기시험으로 치러진다. 이 중 응시자가 많은 체육시험은 15일까지 이틀간 진행된다.

이어 같은 달 20일과 21일 이틀간 부산전자공고와 여명중, 부산진여상, 경남공고에서 교수·학습지도안 작성과 수업실연, 교직적성 심층면접 등이 진행된다. 2차 시험까지 위탁한 사립학교 법인은 시 교육청에서 실시하는 2차 시험 일부 또는 전부를 함께 치르고, 1차 시험만 위탁한 26개 법인은 사립학교 법인에서 자체적으로 2차 시험을 시행한다.

최종 합격자는 공립의 경우 2월 5일 시 교육청 누리집을 통해 발표하고, 교육청에 2차 시험을 위탁한 사립은 해당 학교법인을 통해 합격자를 발표할 예정이다.

기타 2026학년도 공·사립 중등학교 교사 임용후보자 시험 관련 자세한 내용은 부산교육청 누리집 ‘고시/공고’를 확인하면 된다.