“한국 화장품 써볼래요”…랜딩, 美 할리우드서 인플루언서들 초청 ‘K-뷰티’ 파티

K-뷰티 유통사 랜딩인터내셔널은 미국 캘리포니아주 웨스트 할리우드에서 K뷰티 관계자들을 초청해 ‘홀리데이 글로우 나이트(Holiday Glow Night)’ 연말 이벤트를 진행했다고 26일 밝혔다.

지난 18일(현지시간) 열린 이번 행사는 랜딩인터내셔널이 운영하는 ‘K뷰티월드(K-Beauty World)’의 일환으로, K뷰티 브랜드·K문화와 현지 커뮤니티 간의 접점을 확대하기 위해 기획됐다. K뷰티월드는 다양한 K뷰티 브랜드를 선보이는 큐레이션형 프로젝트로, 주목할 만한 K뷰티를 얼타뷰티(Ulta Beauty) 온·오프라인 고객에게 소개하는 역할을 한다. 대표 제품부터 트렌디한 신제품까지 폭넓은 K뷰티 라인업을 경험할 수 있도록 구성했다.

이번 행사는 네오젠(Neogen), 성분에디터(Sungboon Editor), 믹순(Mixsoon), 언리시아(Unleashia) 등 K뷰티 브랜드들이 참여해, 연말 홀리데이 시즌에 어울리는 K뷰티 제품을 자연스럽게 경험할 수 있는 연말 셀러브레이션으로 꾸며졌다.

행사 현장에는 연말 분위기를 살린 고메 푸드와 프리미엄 바, 스페셜 DJ 세트가 마련됐으며, K뷰티 제품으로 구성된 커스텀 캘리그래피 스타킹(custom calligraphy stockings)을 비롯해 개인 맞춤형 기념품을 제작할 수 있는 립 참(lip charm) 스테이션, 다양한 포토존 등 오감을 만족시키는 체험형 콘텐츠가 제공돼 큰 호응을 얻었다.

이번 행사에는 뷰티 및 라이프스타일 인플루언서들을 비롯해 얼타뷰티 임직원과 지역 얼타뷰티(Ulta Beauty) Collective 멤버, 뷰티 에디터 등이 참석해 연말 시즌을 맞아 K뷰티의 매력과 최신 트렌드를 공유했다.

랜딩인터내셔널은 이 외에도 ‘K뷰티 마트 팝업’ 등 미국 현지 소비자들에게 몰입형 리테일 경험을 제공하기 위한 다양한 오프라인 체험 프로그램을 지속적으로 운영하고 있다.

정새라 대표는 “미국 현지 소비자들이 K뷰티를 단순한 제품이 아닌 하나의 문화적 경험으로 자연스럽게 받아들일 수 있도록 다양한 접점을 만들고 있다”며 “이번 행사 역시 그런 취지에서 기획됐고, 내년에도 미국 소비자와 직접 소통할 수 있는 오프라인 경험을 확대해 K뷰티 시장의 지속적인 성장을 지원할 계획”이라고 말했다.