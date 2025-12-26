조계종·원불교·천주교·기독교, 쿠팡 김범석 의장 직접 사과 및 정부 강제수사 촉구

역대급 개인정보 유출 사건 및 산업재해 은혜 의혹으로 사회적 지탄을 받고 있는 쿠팡에 대해 4대 종단이 김범석 창업자 직접 사과와 정부 강제 수사를 촉구했다.

대한불교조계종 사회노동위원회, 원불교 인권위원회, 천주교서울대교구 노동사목위원회, 한국기독교교회협의회 교회와사회위원회는 26일 서울 광화문광장에서 기자회견을 열고 쿠팡 관련 4대 종교계 공동 입장문을 발표했다.

대한불교조계종 사회노동위원회·원불교 인권위원회·천주교서울대교구 노동사목위원회·한국기독교교회협의회 교회와사회위원회가 26일 서울 종로구 광화문광장에서 쿠팡 김범석 의장의 '직접 사과'와 정부의 '강제수사'를 촉구하는 4대종교 입장문 발표 기자회견을 하고 있다. 뉴스1

이들은 입장문에서 "모든 생명은 천하보다 귀하며, 노동은 인간의 존엄을 실현하는 거룩한 행위"라며 "대한민국 물류의 거대 장벽 뒤에서 벌어진, 차마 인간의 도리라 믿기 힘든 참혹한 실상을 마주하며 깊은 슬픔과 분노를 억누를 길이 없다"고 말했다.

이들은 특히 김범석 쿠팡INC 의장이 "생명을 이윤의 도구로만 보는 탐욕의 민낯"과 "사람의 목숨을 '처리해야 할 비용'으로 치부하고, 유가족의 피눈물을 '리스크 관리'로 덮으려 했던 잔인무도함"을 보여줬다고 맹비판했다.

그러면서 "김범석 의장은 '미국인 경영자'라는 가면을 벗고, 전 국민 앞에 나서서 직접 사죄하고 책임 있는 대책을 발표하라"며 "정부와 수사 당국은 쿠팡의 산재 은폐와 증거조작 의혹에 대해 즉각적인 강제 수사에 착수하라"고 촉구했다.

조계종 사회노동위원회측은 “최근 언론을 통해 공개된 내부 메시지에 따르면, 김범석 의장은 과로사한 노동자의 죽음을 비하하고 산재 인정을 막기 위해 ‘기록을 남기지 마라’는 등 조직적인 은폐를 지시했다는 의혹을 받고 있다. 이에 종교계는 깊은 우려와 분노를 표명하고자 한다”고 이번 입장문이 나오게 된 배경을 설명했다.