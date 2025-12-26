동두천 햄버거 매장에 70대 운전 승용차 돌진…3명 부상

26일 오후 1시께 경기 동두천시 지행동 버거킹 매장에 승용차가 유리 벽을 들이받으며 돌진해 매장 내부로 들어오는 사고가 났다.

사진=뉴스1

이 사고로 매장에 있던 고객 3명이 다쳐 병원으로 옮겨졌다. 생명이 위독할 정도의 중상자는 없는 것으로 알려졌다.



승용차 운전자 70대 남성 A씨에게 음주는 감지되지 않았다.



경찰은 패달 조작을 잘못해 사고가 났을 가능성이 큰 것으로 보고 목격자와 A씨 등을 상대로 사고 경위를 조사하고 있다.

<연합>