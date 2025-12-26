이시언♥서지승, 결혼 5년만에 부모된다…“내년 출산 예정”

유튜브 채널 '시언스쿨' 캡처

배우 이시언(43)과 서지승(37) 결혼 약 5년 만에 부모가 된다.

26일 이시언의 소속사 스토리제이컴퍼니에 따르면, 이시언 부인인 배우 서지승(37)은 임신했다. 2021년 12월 결혼한 지 4년 만이며, 내년 출산할 예정이다.

전날 이시언은 자신의 인스타그램을 통해 "메리 크리스마스"라며 사진을 올렸다. '오 베이비'라는 문구와 남자 아이 풍선으로 2세 성별을 암시했다.

이시언은 6월 방송한 MBC TV '태어난 김에 세계일주4'에서 "나와 가족의 큰 바람이 있다"며 "올해부터 새로운 가족 계획을 마음 먹었다. 간절히 바라는 소망이 이뤄졌으면 좋겠다"고 바랐다. 내년 넷플릭스 '사냥개들2'로 인사할 예정이다.

한편 이시언은 지난 2008년 MBC 드라마 '친구, 우리들의 전설'로 데뷔한 후, tvN 드라마 '응답하라 1997'부터 본격적으로 주목받기 시작했다. 지난 6월 종영한 MBC 예능 '태어난 김에 세계일주 4'에 출연하기도 했다.

서지승은 1988년생으로 동덕여자대학교 방송연예과 출신의 배우다. 지난 2005년 방송을 시작한 KBS 2TV 드라마 '반올림2'로 데뷔했고 '백만장자와 결혼하기' '복희누나' '오! 할매' 등에 출연했다. 이외에도 영화 '5백만불의 사나이' '연애의 온도' '간신' '당신, 거기 있어줄래요' '조작된 도시' 등에서 조단역으로 활약했다.