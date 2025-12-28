어향가지·동파육을 집에서… 연말 홈파티도 ‘차오차이’

샘표의 중식 브랜드 차오차이는 세계 곳곳에서 사랑받는 중화요리를 일상의 식재료와 간단한 조리만으로 완성할 수 있도록 만든 중화요리 전문 브랜드다.

샘표 중식 브랜드 ‘차오차이’의 소스. 샘표 제공

28일 샘표에 따르면 최근 배우 조정석이 “집에서 이게 되네”라고 감탄했던 ‘어향가지’ 역시 가지와 차오차이 요리소스만 준비하면 간단하게 완성된다.

구운 삼겹살에 ‘차오차이 동파육볶음소스’를 붓고 청경채를 더해 볶으면, 8분 만에 오향의 풍미가 깃든 동파육을 만들 수 있다. 돼지고기와 양파, 파프리카 등을 볶은 뒤 ‘차오차이 고추잡채소스’를 넣고 섞어주기만 하면 파기름의 고소함과 굴소스의 깊은 풍미가 조화로운 고추잡채를 손쉽게 즐길 수 있다.

차오차이 요리소스를 활용하면 어향가지 뿐 아니라 동파육, 고추잡채 등 고급 중화요리도 집에서 쉽고 맛있게 즐길 수 있다.

다채로운 맛의 ‘차오차이 짜장’ 제품을 이용하면 취향 별로 각기 다른 맛의 짜장도 즐길 수 있다. 차오차이 짜장은 센 불에 볶은 춘장의 고소한 풍미와 양파의 은은한 단맛으로 진짜 짜장 맛을 제대로 구현했다는 평가를 받는다.

차오차이의 △130직화간짜장 △특제옛날짜장 △비프유니짜장 △스파이시 블랙페퍼짜장 △트러플고기짜장은 전자레인지에 데우면 바로 맛볼 수 있어 편리하다. 진한 짜장 소스와 튀기지 않은 중화면을 함께 구성한 수타식 짜장면 키트 2종(직화 짜장면, 유니짜장면)을 이용하면 중식당의 고급 짜장면 맛을 그대로 재현할 수 있다.

차오차이 마케팅 관계자는 “모임 약속도 지출도 많은 연말연시, 짜장은 물론 어향가지·동파육·고추잡채 등 고급 중화요리도 집에서 간편하게 전문점 수준으로 즐겨 보시길 바란다”고 말했다.