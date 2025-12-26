한동훈 “김병기, 즉시 국회의원직 사퇴해야”

야권 “원내대표 사퇴는 당연”

각종 특혜·갑질 의혹에 휩싸인 더불어민주당 김병기 원내대표를 향한 야권의 사퇴 요구가 거세지고 있다.

국민의힘 한동훈 전 대표(왼쪽), 더불어민주당 김병기 원내대표. 뉴시스

26일 국민의힘 한동훈 전 대표는 페이스북에 “김 원내대표는 즉시 국회의원직을 사퇴해야 한다”며 “김 원내대표의 뇌물, 갑질은 민주당 내부 권력다툼이 아니라 권력비리”라고 직격했다.

김 원내대표는 대한항공으로부터 고가의 호텔 숙박권을 제공받고 공항 의전을 요구했다는 폭로에 이어 보라매병원 진료 특혜 정황 등 연일 비위 의혹이 제기돼 논란에 휩싸여 있다.

야권은 이번 논란으로 김 원내대표의 지도부 사퇴는 물론 의원직 사퇴까지 불가피하다는 입장이다.

국민의힘 김용태 의원은 이날 SBS 라디오에 출연해 “일단 원내대표직을 사퇴하고 국회의원직 사퇴도 고민해야 할 시점 아닌가 (생각한다)”며 대한항공 (의혹)만 보더라도 이해관계가 있는 상임위원회에서 활동하며 기업으로부터 편익을 제공받았다는 것은 많은 국민의 상식과 거리가 있다”고 지적했다.

개혁신당 천하람 원내대표도 BBS 라디오에서 “원내대표 사퇴는 당연하고 의원직마저도 굉장히 위태로워지는 일”이라며 “요즘 민주당에서 버티는 게 유행인 것 같다”고 꼬집었다.

천 원내대표는 또 “(김 원내대표가) 보좌진 단톡방을 공개하면서 메신저를 공격한다는 얘기는 (의혹) 내용에 제대로 반박 못 한다는 자백 같은 것”이라며 “민주당 의원 단톡방에서만 사과할 것이 아니라 국민 앞에 사과해도 모자랄 일”이라고 했다. 김 원내대표는 전날 최근의 비위 의혹 보도 제보자가 자신의 전직 보좌관으로 추정된다며 옛 보좌진들의 텔레그램 단체대화방 내역을 공개한 바 있다.

민주당 정청래 대표는 이날 국회에서 열린 기자회견에서 김 원내대표의 거취와 관련해 “며칠 후 원내대표가 정리된 입장을 발표한다고 하니 그때까지 지켜보겠다”고 말했다.