증권·가상자산 손잡았다… 한국투자증권–빗썸 MOU

(우)김성환 한국투자증권 대표이사와 이재원 빗썸 대표이사가 지난 24일 MOU 체결 후 기념사진을 촬영하고 있다. 한국투자증권 제공

한국투자증권은 국내 가상자산 거래소 빗썸과 자산관리 서비스 제공을 위한 업무협약(MOU)을 체결했다고 26일 밝혔다.

업무협약식은 지난 24일 서울 여의도 한국투자증권 본사에서 열렸으며, 양사 대표이사를 비롯한 주요 관계자들이 참석했다. 빗썸은 2014년 설립된 국내 대표 가상자산 거래소다.

이번 협약을 통해 양사는 고객 맞춤형 자산관리 서비스 강화를 위해 다각적인 협력에 나선다. 정기적인 컨퍼런스를 통해 자산관리 관련 인사이트를 제공하고, 증권과 가상자산 분야에서 각각 축적해온 콘텐츠를 상호 교차 제공하는 방식으로 서비스 영역을 확대할 계획이다.

앞서 한국투자증권은 초고액자산가 전담 조직인 GWM(Global Wealth Management)을 중심으로 두 차례에 걸쳐 빗썸 고객 대상 컨퍼런스를 개최한 바 있다. 해당 행사에서는 세무·부동산 맞춤 컨설팅을 비롯해 가족법인을 활용한 자산승계 전략, 미술품 가치투자 등 다양한 자산관리 솔루션을 제시해 고액 투자자들의 관심을 끌었다.

김성환 한국투자증권 사장은 “빗썸과의 협력을 통해 고객들에게 보다 폭넓은 디지털 자산관리 서비스를 제공할 수 있을 것으로 기대한다”며 “이번 협약을 계기로 양사 간 협업 분야를 지속적으로 확대해 나갈 계획”이라고 말했다.