“낯선 조합이 더 재밌잖아”…ABC마트, 아디다스와 ‘겨울 캠핑’ 콘셉트 성수 팝업

내년 1월 18일까지 ‘낯선 조합이 더 재밌잖아’를 슬로건으로 아웃도어 감성 살린 팝업 운영

ABC마트는 아디다스와 함께 내년 1월18일까지 서울 성수동에서 ‘겨울 캠핑’ 콘셉트의 팝업스토어를 운영한다고 26일 밝혔다.

ABC마트 제공

이번 팝업스토어는 ‘낯선 조합이 더 재밌잖아’를 슬로건으로 ABC마트 그랜드 스테이지와 아디다스의 감성을 겨울 캠핑 무드로 풀어낸 것이 특징이다. 따뜻한 우드 톤과 아웃도어 감성을 살린 공간 연출을 통해 성수동 한복판에서 색다른 겨울 캠핑 경험을 선사한다.

ABC마트는 내년 3월 동일 장소에 ‘그랜드 스테이지’ 신규 매장 오픈을 앞두고 MZ세대와 외국인 관광객들의 쇼핑 성지로 자리잡은 성수동과의 접점을 강화하기 위해 이번 팝업을 기획했다.

팝업 현장에서는 ABC마트에서만 만나볼 수 있는 단독 상품 라인업을 비롯해 아디다스의 다양한 슈즈 및 의류 상품을 선보인다.

뿐만 아니라 우드 하우징으로 구성된 포토매틱 클래식 포토부스를 비롯해 스탬프 카드 이벤트 등 다채로운 참여형 콘텐츠를 준비했다.

스탬프 카드 이벤트에서는 미션을 통해 적립된 스탬프 수에 따라 가챠 럭키드로우, 핫팩 파우치 DIY 세트 등 다양한 혜택을 증정한다. 특히 가챠 럭키드로우에 참여하면 중복으로 적용 가능한 최대 20% 할인 쿠폰, 머그컵, 리유저블 백 등 푸짐한 상품을 받을 수 있다.

이번 팝업은 최근 성수동에서 성공적으로 운영된 ‘나의 N번째 신상’ 팝업스토어의 흥행 열기를 잇는 행사다. 나의 N번째 신상 팝업스토어는 블랙ABC데이 연계해 풍성한 혜택과 다채로운 참여형 이벤트를 제공하며 고객들의 폭발적인 반응을 얻은 바 있다.

ABC마트는 이러한 호응에 힘입어 행사 기간을 연장하고 아디다스 팝업 2층 공간에서 운영을 이어갈 예정이다.

ABC마트 관계자는 “성수동이라는 트렌디한 공간에서 겨울 캠핑이라는 이색적인 콘셉트로 아디다스와의 협업 팝업을 선보이게 됐다”며 “낯설지만 재미있는 조합 속에서 아디다스의 신규 상품은 물론 ABC마트만의 차별화된 체험 콘텐츠를 함께 즐겨보시길 바란다”고 말했다.