서울 강북구 “배드민턴·캠핑으로 겨울에도 활기찬 여가생활을” [지금 우리 동네는]

서울 강북구가 겨울철을 맞아 구민들이 실내외에서 건강하고 활기찬 여가생활을 즐길 수 있도록 다양한 문화체육 프로그램을 운영한다고 28일 밝혔다.

우선 오동근린공원 실내배드민턴장에서는 겨울방학 특강을 마련했다. 해당 프로그램은 초등학생 4∼6학년 10명을 대상으로 하며, 오는 1월6일부터 29일 매주 화·목 오후 2시부터 2시50분까지 총 8회에 걸쳐 진행된다. 수강료는 5만원이다.

우이동 가족캠핑장 원데이캠핑 데크. 서울 강북구 제공

오동골프클럽은 겨울 시즌을 맞아 내년 2월까지 이용료 할인 혜택을 제공한다. 평일 40분 이용 시 1만3000원에서 1만원으로, 70분 기준 1만9000원에서 1만5000원으로 인하된다.

우이동 가족캠핑장에서는 ‘원데이캠핑’을 운영한다. 원데이캠핑은 월요일과 수요일, 목요일에 한해 오후 1시 30분부터 오후 9시 30분까지 이용할 수 있으며, 데크당 이용요금은 1만8000원이다. 이용료는 당일 현장에서 결제해야 한다.

각 프로그램에 대한 신청과 자세한 사항은 오동근린공원 실내배드민턴장, 오동골프클럽, 우이동가족캠핑장으로 문의하면 된다.

강북구 관계자는 “겨울철에도 구민들이 일상 속에서 체육 활동과 여가를 함께 즐길 수 있도록 다양한 프로그램을 준비했다”며 “앞으로도 구민의 삶의 질을 높이는 생활체육·여가 프로그램을 지속적으로 확대해 나가겠다”고 말했다.