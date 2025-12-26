“기이한 사례”…운동화에 독사가 끼인 女의 위기 탈출법

호주 시드니에서 40대 여성이 세계에서 가장 치명적인 독을 지닌 뱀에게 다리를 휘감기는 아찔한 사고를 겪었다. 그러나 이 여성은 침착한 대응으로 위기를 벗어난 것으로 전해졌다.

23일(현지시간) 호주 나인(9) 뉴스와 ABC 방송 등에 따르면, 이 여성은 지난 20일 시드니 남서부 지역에서 GPS를 이용한 보물찾기 레포츠인 ‘지오캐싱(Geocaching)’을 하던 중 다리에 이물감을 느꼈다.

처음에는 나뭇잎이 스친 것으로 생각했지만 곧 독사인 것이 확인했다. 뱀은 여성의 운동화 뒤쪽에 달린 천 고리 안으로 미끄러져 들어가서 다리에 밀착된 채 움직이지 못하는 상태였다.

Reptile Relocation Sydney

해당 뱀은 ‘이스턴 브라운 스네이크(Eastern brown snake)’로, 호주에서 인명 피해를 가장 많이 일으키는 독사 중 하나다. 현지 매체에 따르면 이 뱀은 물리면 치료하지 않을 경우 약 15분 안에 사망에 이를 수 있을 정도로 치명적인 독을 지닌 것으로 알려졌다.

여성은 즉시 관계 당국에 신고한 뒤 구조대가 도착할 때까지 움직이지 않고 침착하게 대기했다. 신고를 받고 출동한 당국과 뱀 포획 전문가는 오후 3시 30분쯤 현장에 도착해 뱀의 머리를 고정한 뒤 신발을 분리해 여성을 구조했다.

당시 독사를 포획한 뱀 전문가 코리 케레와로는 현지 언론과의 인터뷰에서 “지금까지 출동한 사례 가운데 의심할 여지없이 가장 기이한 상황이었다”고 당시를 회상했다.

여성의 다리에는 물린 자국인지 긁힌 자국인지 명확하지 않은 상처가 발견됐으며, 당국은 만일의 사태에 대비해 해독제를 투여했다. 현재 여성은 병원에서 치료를 받고 회복 중인 것으로 알려졌다.

케레와로는 “뱀을 마주쳤을 때 가장 좋은 대응은 이 여성처럼 가만히 있는 것”이라며 “뱀은 움직임에 반응하기 때문에 최대한 정지 상태를 유지하고, 안전한 거리가 확보되면 천천히 물러나야 한다”고 조언했다.