경찰, 통일교 UPF 전 회장 재소환…윤영호와 동시 조사

경찰이 세계평화통일가정연합(통일교)과 정치인들의 연결고리 역할을 했다는 의혹을 받는 송모 전 천주평화연합(UPF) 회장을 재소환 했다. 2018년 통일교 측으로부터 금품을 받은 혐의를 받는 더불어민주당 전재수 의원(전 해양수산부 장관)의 정치자금법 위반 공소시효가 임박한 상황에서 관련자 수사에 속도를 내는 중이다.

경찰청 국가수사본부 특별전담수사팀은 26일 오후 2시10분쯤 송 전 회장을 불러 조사하고 있다. 정치자금법 위반 등 혐의로 피의자 신분인 송 전 회장의 1차 조사가 진행된 지 이틀만이다.

경찰은 1차 조사를 13시간30분 동안 진행하며 송 전 회장이 정치인과 통일교를 이어주는 역할을 했는지 집중 추궁했다. 이번 조사에서도 일명 ‘TM(True Mother·참어머니) 특별보고’ 문건 내용을 토대로 사실 관계를 확인할 것으로 전해졌다. 한학자 통일교 총재에 보고된 3000페이지 분량의 TM 특별보고에는 송 전 회장의 이름과 함께 다수 정치인들의 이름이 거론된 것으로 알려졌다.

경찰은 그동안 확보한 통일교 회계 담당 관계자들의 진술을 토대로 통일교 자금이 어떻게 정치인에 흘러갔는지도 조사할 예정이다. 경찰은 이날도 통일교 관계자 2명을 참고인 신분으로 조사했다. 2명의 조사는 이날이 처음인 것으로 파악됐다.

통일교 금품수수 관련해 입을 닫고 있는 윤영호 전 통일교 세계본부장에 대한 강제조사도 이날 이뤄졌다. 경찰은 접견 조사를 거부한 윤 전 본부장에 대해 체포영장을 이날 집행하고 강제조사에 나섰다. 경찰은 통일교 측에서 확보한 명품 리스트와 구매 내역, 정치인 압수수색 과정에서 발견된 축전 등을 토대로 사실관계를 파악할 예정이다. 윤 전 본부장이 TM 문건을 작성한 경위에 대해서도 물을 것으로 보인다.

경찰이 이처럼 수사에 속도를 내고 있는 것은 전 의원 등 공소시효가 임박했기 때문이다. 윤 전 본부장의 특검 진술에 따라 전 의원이 통일교 측으로부터 금품을 받은 시점은 2018년으로 정치자금법 위반 공소시효(7년)는 올해 도과할 수 있다. 경찰은 공소시효가 최대 15년인 뇌물수수 혐의를 적용하는 것을 검토하고 있다.