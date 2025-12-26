“흑백요리사 우승자가 선택한 맥주”…스텔라 아르투아, 권성준 셰프와 캠페인

‘흑백요리사2’ 특별 게스트 권성준 셰프 출연…23일부터 넷플릭스 광고, 유튜브, 인스타그램 등을 통해 공개

오비맥주의 벨기에 맥주 브랜드 스텔라 아르투아는 넷플릭스 예능 ‘흑백요리사’ 시즌1 우승자 권성준(나폴리 맛피아) 셰프가 출연한 캠페인 영상을 공개했다고 26일 밝혔다.

사진=오비맥주

흑백요리사의 경연장을 모티브로 한 이번 영상은 프로그램의 주요 장면 속에서 스텔라 아르투아 맥주 한 잔이 주목받도록 연출한 것이 특징이다. 실제 방송의 경연 현장을 연상시키는 장면에서 스텔라 아르투아가 담긴 브랜드 전용잔 ‘챌리스(Chalice)’가 대한민국 최고 셰프의 시선을 사로잡는다는 내용을 담았다. 권성준 셰프는 지난 23일 공개된 '흑백요리사: 요리 계급 전쟁2' 에피소드에 시즌1 참가자들과 '특별 심사단'으로 출연해 팀전 미션 심사에 참가했다.

스텔라 아르투아는 23일부터 ‘셰프의 선택 편’과 ‘스포일러 편’ 총 2편의 캠페인 영상을 순차적으로 선보인다. 이번에 공개된 영상 ‘셰프의 선택 편’은 스텔라 아르투아 브랜드 앰버서더이자 ‘흑백요리사’ 시즌1의 우승자인 권성준 셰프의 경연 장면을 모티브로 제작됐다. 경연에 몰입하던 권성준 셰프가 조리대 한쪽에 놓인 스텔라 아르투아를 발견하고, 잠시 요리를 멈춰 스텔라 맥주를 한 모금 맛보는 장면으로 영상은 마무리된다. 캠페인 영상은 스텔라 아르투아 공식 유튜브 및 인스타그램, 넷플릭스 광고 등을 통해 만나볼 수 있다.

스텔라 아르투아는 흑백요리사 프로그램 방영 기간에 에피소드별 주요 명장면과 대사에서 착안한 콘텐츠를 매주 공개한다. 마지막 에피소드 공개 시점에는 미식 경험에 초점을 맞춘 온·오프라인 이벤트를 여는 등 다양한 참여형 콘텐츠를 통해 소비자 접점을 확장할 계획이다.

오비맥주 하이엔드 브랜드 마케팅 박상영 상무는 “흑백요리사2를 모티브로 공개한 이번 캠페인 영상은 권성준 셰프가 요리에 몰입하던 순간 스텔라 아르투아를 발견해 즐기는 장면을 통해 ‘셰프의 시선을 사로잡은 한 잔’이라는 메시지를 담아냈다”며 “흑백요리사2와 연계한 콘텐츠를 통해 특별한 다이닝 경험을 선사하는 스텔라 아르투아의 매력을 알릴 예정”이라고 말했다.