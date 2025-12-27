‘장·한 갈등’ 종식 가능할까…엇갈리는 비관론과 낙관론

장동혁, 일단 연대 가능성에는 선 긋기

내년 6·3 지방선거를 앞두고 보수 연대론이 힘을 얻으며 야권에서 국민의힘 장동혁 대표와 한동훈 전 대표 간의 해묵은 갈등 해소를 요구하는 목소리가 속출하지만, 양측의 신경전이 계속되고 있다. 당내에서도 “(둘의 화해가) 쉽지 않을 것”이라는 비관론이 주를 이루지만 일각에서는 “선거가 임박하면 손잡을 수밖에 없다”는 낙관적인 전망도 나온다.

장 대표는 26일 서울 도봉구에서 거리 청소 봉사활동을 마치고 기자들과 만나 이른바 ‘장·한·석’(장동혁·한동훈·이준석) 연대 가능성에 “지금은 연대를 논하기보다는 국민의힘이 바뀌고 강해져야 할 시기”라며 “지금 구체적인 연대를 논하기에는 시기상조라 생각한다”고 선을 그었다.

최근 한 전 대표가 ‘24시간 필리버스터’를 마친 장 대표를 향해 “노고 많으셨다”며 유화적 메시지를 내며 양측의 화해 가능성에 이목이 쏠렸으나 장 대표는 여전히 시큰둥한 태도로 일관하는 모습이다.

야권에서는 지선 승리를 위한 선제조건으로 ‘장·한 갈등’ 종식을 꼽는 목소리가 크다.

보수 원로 정치인인 김성태 전 의원은 이날 CBS 라디오에서 “어떤 형태로든지 그 (장동혁·한동훈) 갈등을 풀어야만 지방선거에서 그나마 의미 있는 성적표를 만들 수 있다”며 “당내 갈등, 반목, 불신을 치유하지 않고 외연을 확장한다는 것은 상당히 어려운 일”이라고 짚었다.

개혁신당 천하람 원내대표도 BBS 라디오에 출연해 “장 대표가 한 전 대표와 화해하고 통합하는 모습을 보여주는 게 좋다”며 “(한 전 대표가) 약간만 물러서면 정치적 타협의 공간이 나올 수 있을 것 같다”고 말했다.

국민의힘 내에서는 근시일 내에 양측이 화해를 이루기는 어려울 것으로 보는 시각이 지배적이다. 한 재선 의원은 “화해하기에는 둘 다 너무 멀리 온 것 같다는 느낌”이라며 “서로 적극적으로 손 내밀기는 힘들어 보인다”고 평했다. 한 전 대표가 ‘당원게시판 논란’을 인정하고 사과하지 않으면 화해가 어렵다는 의견도 적지 않다.

다만 지선 승리 여부가 장 대표의 정치적 생명과 연결돼 있는 만큼 선거가 임박하면 양측의 연대가 불가피하다는 낙관론도 나온다. 한 중진 의원은 “선거 승리에 도움이 되는 게 확실하다면 화해하지 않고 버틸 수 있겠느냐”고 반문했다.