“그냥 안 하면 되잖아”…주우재가 중독 이해 못하는 이유(옥문아)

모델 겸 방송인 주우재가 “나는 중독을 이해하지 못하겠다”고 밝혀 눈길을 끌었다.

지난 25일 방송된 KBS 2TV 예능 프로그램 ‘옥탑방의 문제아들’에는 발달장애 분야 권위자인 서울대학교 소아청소년정신과 전문의 김붕년 교수가 출연해 중독과 성인 ADHD에 대한 이야기를 나눴다.

이날 주우재는 “나는 못 끊는 것에 대해 이해를 아예 못 하는 사람”이라며 “내가 좋아서 하고 있는 행동이 나한테 안 좋다는 걸 알면 그냥 안 하면 되는 것 아니냐”고 말했다.

KBS 2TV ‘옥탑방의 문제아들’ 방송화면 캡처

김숙이 “너는 콜라를 계속 먹지 않느냐”고 묻자 주우재는 “콜라는 그걸로 피해를 받은 적이 아직 없다. 마음먹고 지금부터 안 하겠다고 생각하면 안 하면 된다. 그걸 못 끊는 게 이해가 안 간다. 나는 안 하면 안 한다”고 재차 강조했다.

아울러 그는 “담배를 한 번도 피워본 적이 없고, 술도 마시긴 하지만 중독을 느낀 적은 없다”고 덧붙였다.

이에 김 교수는 성인 ADHD의 특징으로 높은 중독 위험을 꼽았다. 그는 “성인 ADHD는 도파민 시스템이 취약해 도파민을 자극하는 요소에 민감하게 반응한다”며 “알코올, 도박, 게임 등 중독 행동으로 이어질 가능성이 상대적으로 높다”고 말했다.

이에 김종국은 주우재에게 “담배를 계속 피워본 적 있느냐”고 물었다. 주우재가 “한 번도 없다”고 답하자 그는 “그러니까 네가 모르는 거다”라며 금단 현상을 경험해보지 못했기 때문일 수 있다고 지적해 웃음을 자아냈다.

또한 양세찬이 휴대전화 중독을 언급하자 주우재는 “안 보려고 하면 안 볼 수 있다”고 답했다. 그러자 양세찬은 “그럼 지금 휴대전화 부숴도 되느냐”고 되물어 좌중을 폭소케 했다.