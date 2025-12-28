전남도, 관광 국비 712억 따냈다…섬·남해안 개발 속도

전남도는 지역색을 살린 관광지 개발과 2026 여수세계섬박람회 성공 개최를 위해 2026년 관광 분야 국비 712억원을 확보했다고 28일 밝혔다.

이번 예산은 남해안권을 지중해에 버금가는 세계적 관광지로 조성하기 위한 남부권 광역관광개발 1단계 사업 착공과 ‘전남 섬 방문의 해’ 운영의 핵심 재원으로 활용된다. 전남의 섬·갯벌·다도해 등 천혜의 자연 경관을 연계해 ‘하루 더 머무는 체류형 관광’을 실현한다는 구상이다.

관광 분야 국비 확보-여수 개도 전경. 전남도 제공

특히 △영광 백수해안 관광경관 명소화 10억원(총 401억원) △완도 해안도로 관광경관 명소화 16억원(총 150억원) △고흥 선셋가든 관광경관 명소화 29억원(총 106억원) △여수 뷰티·스파 웰니스관광 거점화 31억원(총 213억원) 등 총 27개 세부사업에 663억원(총 6376억원)이 투입돼 전남 전역을 체류형·체험형 관광명소로 업그레이드하는 사업이 본격화된다.

전남도는 또 국비 20억원을 확보해 ‘2026 여수세계섬박람회’와 연계한 ‘2026 전남 섬 방문의 해’를 운영한다. 숙박비 등을 지원하는 ‘섬 반값여행’과 섬 특화 여행상품 개발, 홍보 프로그램, 주민 참여행사를 추진해 글로벌 섬 관광 경쟁력을 높일 계획이다.

이 밖에도 △화순 폐광지역 관광산업 활성화 17억원 △전남관광기업지원센터 구축 10억원 △영암 국제바둑연수원 타당성 조사 2억원 등이 반영돼 지역 특성에 맞춘 관광산업 활성화와 관광·스포츠 분야 인재 양성의 발판을 마련했다.

전남도는 이번 국비 확보가 관계부처와의 지속적인 협의와 국회와의 긴밀한 소통의 성과라고 설명했다.

유현호 전남도 관광체육국장은 “전남 관광자원의 매력을 새롭게 선보일 의미 있는 콘텐츠를 개발하겠다”며 “확보된 국비가 지역경제 파급효과로 이어지도록 관광 성과 창출에 집중하겠다”고 말했다.